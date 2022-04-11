【娛刺撈飯】唔係性無能！小方「出軌」有理

做人最忌冇錢冇品，返工最驚冇得收工，拍拖結婚又最驚咩呢？梗係另一半出軌啦。出軌大家都知係乜，但如果唔係身體上出軌、只係思想上出軌，咁樣又算唔算出軌呢？唔知你點睇，但方力申就一定覺得有呢回事喇。

方力申早排上無綫節目，話十年前喺內地拍戲，入面有場床上戲，同女對手不斷有親熱動作，導演話唔叫停就唔畀停。因為對手着得好少，小方忍唔住有生理反應。小方話因為當時有女朋友，所以覺得自己精神上出軌，覺得對唔住女朋友。有傳呢位女主角，係吳卓羲前女友張馨予。

大家返工，當然要做足份內事，你係廚師就要煮好啲餸，我係主播就要做好個節目，咁身為一個演員，梗係要落足心機投入角色，先會做得好套戲、做得掂個劇，呢啲真係基本中嘅基本，係佢哋嘅本份嚟。試吓你搭巴士去西環，個司機就揸你去咗柴灣，睇吓你會唔會當場鬧爆佢吖嗱。無論係大明星，抑或係茄喱啡，出得鏡就要敬業樂業，盡能力演好個角色。

小方拍得親熱戲，梗係唔可以揸流攤，一投入落個角色，有生理反應有幾出奇呀？講得玄啲，拍緊戲嗰陣，方力申根本唔係方力申，而係戲中嘅角色，如果冇生理反應，即係個角色唔夠鍾意女朋友。除非你個角色係性無能啦，嗰陣小小方有反應就唔啱數喇。

其實所謂思想上出軌，對演員嚟講真係普通過唔普通、正常過正常。喺廣義上，出軌即係越過底線，一個演員應該好似杯水一樣，導演將你倒去邊個杯，你就成為嗰個形狀。演員有需要嘅時候，絕對應該去做現實世界入面，你唔會做嘅嘢。唔通發哥做《英雄本色》，要猶疑自己開槍殺人唔啱？唔通梁朝偉做《春光乍洩》，要掙扎自己唔係鍾意男仔？

做得演員，唔多唔少都有藝術家性格，大多數係感性強過理性，吓吓喺理性出發，根本唔適合做呢行。一個唔係完全理性嘅人，要飾演另外一個人，自自然然會好難抽離，小方喺做激情戲嗰陣，投入到有生理反應，根本唔使大驚小怪。作為一個成熟嘅女朋友，仲要都係演員，唔係唔明白咁顯淺嘅道理呀嘩。所以小方，你真係一啲錯都冇呀！

其實好多演員，都會抽離唔到角色，尤其係拍劇，幾個月日對夜對談情說愛，真係鍾意咗個對手都唔出奇啦。好似單立文，承認拍《千歲情人》嗰陣鍾意過王菲，而王君馨、黃智雯、周柏豪亦都講過，對劇中另一半動過真情。不過一個專業演員，放嘅時候要放，收嘅時候都應該能收，唔好好似江華咁，因為投入得滯，因為拍劇而搞出婚外情，咁嗰陣就真係叫出軌喇。