春光明媚　野餐正合時

時正春日，天氣宜人，最適合到郊外野餐，坊間有餐廳推出新款野餐盒子，內有小食、甜品、飲品，甚至連餐具都幫你預備好，讓大家在明媚的春日假期，可以拿着盒子，到露台、花園來一場偽野餐，又或走到草地等享用茶點或甜品，享受難得春日。

戶外野餐盒子

連續幾日假期，不想辜負好景色，在戶外用餐也是賞心樂事。意大利烘焙品牌Giovanni Pina，除於復活節推出傳統的鴿子蛋糕Colomba，還特別推出Hello Spring戶外野餐禮盒，內有帕爾馬火腿羅馬厚薄餅、多款手工迷你撻、彩虹馬卡龍及1支Prosecco，禮盒附有3層外賣甜品架、香檳杯和餐具，無論是在草地或花園開啟戶外野餐模式，都無問題。（1日前預訂）

高級美食

以前去野餐，菜式簡單，造型欠奉。灣仔Pier 1929於4月9日開始推出春日野餐體驗二人外賣套餐，就有多款高級美食，頭盤有三文魚凱撒沙律及風乾火腿芝士拼盤，主菜可選2款，包括有英式炸魚薯條、黃醬照燒雞肉自家制貝果、波士頓龍蝦潛艇堡或熔岩芝士手打和牛漢堡，鹹點小食有杧果莎莎蝦窩夫脆撻及芝士忌廉焗蜆肉酥皮撻，甜品有金箔醉人士多啤梨香檳果凍、水滴柚子芝士蛋糕和特濃朱古力果仁布朗尼蛋糕。意猶未盡的話還可以追加炸薯條、香嫩脆炸雞或明太子芝麻雞翼等小食。客人除了購買整個野餐套裝，也可租借野餐籃套裝，品嘗完歸還，方便又環保。（1日前預訂）