消費券2022 買金保值兼享優惠！六福珠寶消費券購物攻略
2022年04月11日 15:00
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因應新一輪消費券熱潮，六福珠寶推出一連串優惠。 (客戶提供)
【營業資訊】為迎接新一輪消費券熱潮，六福珠寶現推出一連串優惠。凡於六福珠寶使用消費券，可以半價去購買指定首飾；即日起至5月26日，惠顧鑲嵌類珠寶首飾貨品最高可享超過40%現金回贈、指定黃金首飾工費全免、指定珠寶首飾送$200珠寶購物券及指定黃金首飾低至6.5折；成為鑽石級別會員後，購物即享2倍積分！WhatsApp他們的銷售顧問享用視像購物服務 點擊連結(https://bit.ly/376ICFV)，更可額外取得HK$200優惠券，購買鑽石或寶石類產品，即可獲折扣優惠*。
六福珠寶現已接受AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞及八達通4大儲值支付工具，既可用於購買珠寶首飾，亦可用於購買金條和金粒。各個電子支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式。
抗通脹 保值買金粒
環球經濟波動，買金粒保值實是不錯的選擇！使用首期HK$5,000消費券，可考慮選購3錢金粒；如果累積兩期消費券（共HK$10,000）則可考慮選購5錢金粒。（金粒價格因應當天市價而有所浮動，消費者需自行承擔風險）
*天然翡翠、珍珠、K金、鐘錶、黃/鉑金、定價、特價、尊享價、激賞價、授權、托類及配件類貨品除外。
*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。