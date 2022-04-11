消費券2022 買金保值兼享優惠！六福珠寶消費券購物攻略

因應新一輪消費券熱潮，六福珠寶推出一連串優惠。 (客戶提供)

六福珠寶現已接受AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞及八達通4大儲值支付工具，既可用於購買珠寶首飾，亦可用於購買金條和金粒。各個電子支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式。

抗通脹 保值買金粒

環球經濟波動，買金粒保值實是不錯的選擇！使用首期HK$5,000消費券，可考慮選購3錢金粒；如果累積兩期消費券（共HK$10,000）則可考慮選購5錢金粒。（金粒價格因應當天市價而有所浮動，消費者需自行承擔風險）

*天然翡翠、珍珠、K金、鐘錶、黃/鉑金、定價、特價、尊享價、激賞價、授權、托類及配件類貨品除外。

*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。