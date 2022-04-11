黃明志出新歌為自己平反：其實我很低調

馬來西亞創作歌手黃明志推出新歌《低調》，歌曲是在講述他這些年的心路歷程：「很多人對我的攻擊或不滿，然後覺得我這個人很高調，或者是做事情以及講話口沒遮攔，一天到晚在博關注的那種感覺，聽了這首歌應該可以理解我的行為。熟悉我的人都知道，平時我是很低調，一直處於工作狀態，然後也沒有甚麼出去，也沒甚麼好炫耀的，創作和拍攝佔據大部分的時間。希望每個人在高調和低調中取得平衡，活在自己最舒適的一個生活狀態中。」歌詞在描寫做自己要高調或低調自己判斷，以他的生活哲學就是「做事要高調 做人要低調」。

MV開始他捧着50萬馬幣（約85元港幣）要高調做公益，對他而言做慈善不管捐多少錢永遠都是不夠的，他說：「做慈善捐贈需要很高調的讓大家知道，需要讓社會大眾知道並去召集大家的力量，透過網絡的力量可以讓大家傳達到的事情，所以一定要大大地高調。」他從10年前就開始做慈善這件事情可是沒有人知道，因為他覺得低調就好，可是後來他拍了一次影片過後，發現到這方法會影響別人來做慈善，那個力量放大100倍過後是有用的，尤其像藝人的影響力，他覺得做慈善做不了甚麽，就算傾家蕩產，把銀行的錢全部匯給他也幫不了多少的，因爲每個人的能力都有限，所以他覺得身為公眾人物有社會責任這件事更加擴大和落實。