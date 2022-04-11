精品朱古力曲奇　Sweet住過節

來到復活節，小朋友攞正牌吃朱古力和曲奇，大人亦可以來一口主題小甜點過節，美味的金蛋、動物造型，曲奇有不同口味配搭，應有盡有，想Sweet住過節無難度。

朱古力篇

靈感無限

每年的復活節朱古力，題材和造型主題相若，想突圍而出就要動腦筋考創意。香格里拉酒店集團旗下3間酒店，都按復活節推出不同的主題朱古力，港島香格里拉以農場作主題，打造了不同動物造型朱古力外，還有小女孩農夫、鬱金香和風車朱古力。九龍香格里拉則以春日花園作靈感，打造出蝴蝶伴粉紅朱古力復活蛋、士多啤梨朱古力復活蛋和小紅花朱古力復活蛋。至於香港嘉里酒店選用法國朱古力製作，蛋殼內有不同餡料，如黑朱古力母雞配碧根果仁及糖漬香橙、牛奶朱古力貓頭鷹配榛子及杏脯乾和白朱古力復活蛋配開心果及紅莓乾等。

敲出繽Fun玩味

近年大熱敲敲蛋糕，而主打創意藝術及敲敲蛋糕的糕餅店就趁復活節，於即日至4月18日期間推出「繽FUN共嚐SHELL-lebration」復活節主題甜點（需4天前預訂），包括5款藝術美點、1款全新敲敲蛋糕及20款精選甜點，其中賣相萌趣的「甜蜜炸『蛋』」以香甜白朱古力配夢幻粉紅爆谷、焦糖爆谷、迷你復活蛋、色彩繽紛的啫喱糖與節日主題軟糖等，大小朋友見到都唔捨得敲破來吃吧？

超動感彈跳賓尼

酒店集團旗下的餅店Royal Delights首次推出復活節主題蛋糕，以繽紛歡樂色彩的花花童話世界為主調，設計出一隻調皮賓尼兔彈跳到花盆內的「賓尼兔扑扑朱古力」蛋糕，既動感十足，又繽紛可愛。蛋糕以滑溜香濃的白朱古力打造成球狀朱古力外殼，內藏朱古力豆、啫喱豆、朱古力威化、三角朱古力、橡皮糖及瑪德林蛋糕等零食小吃，一次過討盡大小老闆歡心！咪以為只得飾以朱古力紅蘿白及朱古力粒的外殼，敲破後全都是零食，驚喜滿Fun！

趣致小動物

創作無分界限，就連傳統的復活節朱古力，其實都可以有好變化。Marks & Spencer 2022復活節朱古力就帶來不一樣的造型，單是復活蛋已有不同口味和包裝，其中就有用油漆罐盛載的彩滴復活蛋，至於動物造型就更多姿多采，除有Percy粉紅小豬，還有臘腸狗、八爪魚和太空船造型，較傳統的小雞、小兔搶眼得多。

搶眼金蛋

看似平凡的朱古力蛋，也有多款包裝和口味，Fortnum & Mason推出的復活節限定美點，就有多款口味的朱古力蛋。迷你彩色朱古力蛋禮盒內的彩色金屬箔紙都以人手包裝而成，有黑、白和牛奶朱古力外，還有柑橘和紅桑子口味。仿真雞蛋盒內的黃金牛奶朱古力，真雞蛋殼內注入牛奶榛子朱古力，敲碎後可品嘗。另外還有手作兔子牛奶朱古力蛋和烏結糖朱古力蛋等選擇。除此之外，店內有蘇格蘭家庭式麵包店出品的復活節十字牛油酥餅，內裏有橙味提子乾和生薑，風味獨特。

蛋中有蛋

復活節是屬於小朋友的節日，朱古力除了好吃外，還要夠吸睛。本地朱古力品牌龍島今年以「Bunny in Wonderland」為主題推出2款節日朱古力，驚喜朱古力復活蛋的主角是黑朱古力復活蛋，用附送的木錘敲碎後，會發現有不同大小的朱古力蛋和小雞脆米朱古力。另一款復活小兔朱古力禮包，免子造型盒內，有全新限定白兔造型朱古力、士多啤梨朱古力脆米及經典原粒榛子純黑朱古力，由即日起，復活節產品還有8折優惠呢！

酸甜開胃醬

朱古力固然美味，但吃得太多很易覺膩滯，赤柱Pane e Latte除推出加入吉士醬的十字意大利炸彈十字包，還有白朱古力復活節蛋，蛋內有檸檬吉士醬、杏仁蛋糕和牛奶朱古力，味道酸甜開胃，餐廳話希望這個味道，令讓人保持心情愉快。

環保包裝

復活節買朱古力當然開心，但過度包裝也是一個問題，Venchi今年的復活節除手工原粒榛子黑朱古力蛋、朱古力蛋小禮盒外，還有新出的Brutto & Buono 朱古力蛋，蛋殼是白朱古力、牛奶或黑朱古力，內裏布滿皮埃蒙特榛子，啖啖堅果香。特別的話，今年節日朱古力，以可生物降解棉帶、紙帶、再生物料製作手工紙、70%至100%回收PET製成膠模等作包裝，變得更環保，也為地球出一分力。

曲奇篇

焦糖流心

除了朱古力，特別加料的主題曲奇，適合配茶或咖啡品嘗，The Coffee Academics推出復活節限定曲奇，牛油曲奇內注入焦糖流心，表面灑朱古力碎和加插朱古力復活蛋，應節甜美。

朱古力Crossover

曲奇加入朱古力做食材相當普遍，不同口味的朱古力，都會帶來不一樣的口感。Cookie DPT推出的Easter Candy Bar Box，就有6款口味曲奇，除應節的甘筍芝士蛋糕味，其他曲奇就配搭坊間不同的朱古力品牌製作，如黑朱古力曲奇表面和餡料是杏仁糖朱古力，配牛奶朱古力、牛奶Ganache和朱古力醬曲奇，朱古力醬曲奇表面布滿焦糖和焦糖餡朱古力，招牌曲奇麵糰上有牛奶朱古力、鬆脆朱古力碎和餡料，朱古力味都有不同層次，各有特色。