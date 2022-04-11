請到索秘書　老闆冧冧豬

家陣好員工相當難請，所以一旦搵到個好幫手，做老闆嘅就應該提供優良待遇留住呢位好員工喇。而喺日本AV作品中嘅老闆就相當幸運，成日都可以請到個又聽話又勤奮嘅靚女秘書，而且仲會主動獻身滿足需要，真係爽到震呀！

為愛獻身

喺FALENO出品嘅《美麗的秘書滿身是羞恥》中，又靚又好波嘅秘書美乃雀喺公司向同事們宣布一個好消息，就係將會與男同事大雄結婚，一眾同事都熱情祝賀，之但係，佢哋嘅幸福婚姻未正式開始就出現波瀾喇！因為婚訊令一直心儀美乃雀嘅社長田淵妒火中燒，於是即刻叫雀妹入社長室發洩，而雀妹根本就冇得反抗，事關田淵社長話如果唔服從就炒晒佢哋兩公婆，幸運婚姻生活便會毀於一旦！為咗家庭，雀妹只好任由田淵玩弄，乖乖咁配合。

投懷送抱

喺NAGAE STYLE推出嘅《心愛的妻子被剝奪了身體和靈魂》入面，長瀨麻美同老公喺一間公司工作，而上司就係一個又肥又猥褻嘅中年大叔。有一日，上司叫咗麻美入社長室，話佢老公嘅工作表現欠佳，如果唔想老公被炒嘅話，就做佢嘅私人秘書，上司咁做當然有目的，就係借機會向麻美抽水，後來更加要阿妹獻身添！而麻美同上司連番激戰之後，愈來愈愛上呢位性能力強勁嘅大叔，因為老公本身亦都年紀大身體差，早就已經好少行房！到最後更演變成麻美主動投懷送抱，積極地搵上司享受快感。

愛恨交纏

喺AV廠大人之劇場推出嘅《以舌頭侵犯的社長室》，講述希島愛里同老公結婚兩年，但係婚後兩人嘅感情卻係一直轉淡，原因係愛里喺婚前就已經同公司社長發生不倫關係，之所以任由社長喺辦公室玩弄，全因愛里好想賺多啲錢寄返鄉下畀父母，而老公又收入唔高，於是只好答案社長嘅利誘。愛里覺得自己對唔住老公，因而同老公產生隔膜，感情當然變淡啦！亦因為咁，愛里得唔到老公滿足而對社長愈來愈依賴，最終陷入一段愛恨交纏嘅色慾關係之中。

簡評

好多老闆都鍾意請秘書幫手處理事務，最希望就梗係請番個索女秘書啦！今日為大家介紹嘅女秘書系列，就正好滿足老闆，以及夢想做老闆嘅各位男士喇！喺3部作品中，本仙最鍾意美乃雀主演嘅《美麗的秘書滿身是羞恥》，原因係雀妹有韻味又好波，扮女秘書真係好索，而激戰場面亦有睇頭，因為社長室係單面玻璃設計，當雀妹同社長肉搏時，望住外面埋頭苦幹嘅老公，相當抵死又刺激！