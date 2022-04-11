Kissa Sins　脫界肚皮舞后

近年肚皮舞被女士們視為瘦身減肥方法之一，之但係對男士嚟講，性感嘅舞衣加上迷人嘅舞姿，實在惹人遐想。而喺美國四仔界就有一位肚皮舞后，佢就係天后級脫星Kissa Sins。

[ST]舞藝非凡

美國四仔界有唔少舞林高手，但講到真材實料嘅，Kissa Sins嘅實力絕對係毋庸置疑。至於點解佢會練就精湛舞藝，成為四仔界首屈一指嘅肚皮舞后呢？咁就要從佢細個開始講起。喺美國加州出生嘅佢，細個時好男仔頭，不但鍾意玩欖球，更鍾意同成班男仔周圍跑。有見及此，父母便安排佢去學跳肚皮舞，一來等佢唔再周圍走，二來希望令佢變得女性化啲。Kissa Sins笑稱初時着上舞衣好唔習慣，但漸漸發覺能成為大家嘅焦點後，佢不但愛上舞衣，更愛上肚皮舞。

高中畢業後，佢為咗賺取生活費，喺一間男士俱樂部表演肚皮舞，同時參加肚皮舞比賽，結果奪得冠軍。自此之後，不但成著名舞孃，更先後被多間俱樂部邀請演出，展開巡迴肚皮舞表演，至於佢之所以投身四仔界，原來係跟失戀有關。

[P2]

[P3]

[P6]

[ST]情侶檔演出

話說2012年正喺洛杉磯演出嘅佢，因為同男友分手，便無聊玩社交網，期間佢搵到著名四仔男優Johnny Sins嘅帳戶，喺好奇心驅使下寫咗啲挑逗性留言，卻估唔到對方居然回覆佢，結果兩人發生一夜情，之後更展開同居生活。Kissa Sins一直陪同Johnny Sins出席各個演出場合，因而經常被人問佢係咪脫星，每次都令佢相當尷尬。有次兩人一齊到墨西哥度假，期間Johnny Sins將佢跟Kissa Sins之間嘅情慾生活拍低，經雙方同意後喺社交網上發表，引嚟極大哄動之餘，更吸引到各間四仔片廠嘅注意，邀請呢對情侶檔演出。而跟男友簽埋同一間經理人公司嘅Kissa Sins，藝名中嘅「Sins」正係男友嘅姓氏，真係恩愛到爆呀！

Kissa Sins坦言唔會同其他男優合作，但係接受男友跟其他脫星同床演出，佢認為正因為兩人彼此有默契，先至能維持關係。事實上，Kissa Sins憑住脫衣舞后及四仔情侶檔身份，喺四仔界獲得極高人氣，而且佢一直繼續肚皮舞表演，2019年更開設肚皮舞學校，將佢嘅舞藝傳授開去。

[P4]

[P5]

[ST]Profile

出生地：美國加州

身高：154cm

三圍：32D-24-38

喺Kissa Sins嘅社交網中，當然唔少得佢表演跳肚皮舞嘅片段，見到佢提臀腰肢猛扭，真係愈睇愈興奮，好想跟埋佢一齊跳一齊扭，難怪有逾70萬粉絲追捧啦！