【是日通勝】

農曆三月十二

壬寅年 甲辰月 乙未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：飾垣、祭祀、掘井

忌：交易、立約、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、18、27、34

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：精神奕奕，做事效率高，預判問題的能力強。

金牛座：今天宜安分守己，多管閒事有可能惹上麻煩。

雙子座：能以寬容的態度待人，可為自己帶來好心情。

巨蟹座：有不少事要處理，懂得分輕重緩急就沒問題。

獅子座：行事易掛一漏萬，做筆記有助減低出錯機會。

處女座：財運低迷，易因利益分配不均而氣上心頭。

天秤座：情緒不穩，建議以平常心面對各種閒言閒語。

天蠍座：八卦消息不宜四處散播，以免無意間樹了敵。

人馬座：是非纏身，提防小人發難，給自己帶來霉運。

山羊座：健康運較差，勿胡思亂想，以免睡眠受影響。

水瓶座：換一身清爽打扮，有助帶來好心情和好人緣。

雙魚座：謀事忌操之過急，只須按部就班就能夠成功。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）牛 事業差

鼠：精神恍惚，做事心不在焉，甩漏特別多。

牛：是日沖煞，事業陷入樽頸位，心情鬱悶。

虎：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

兔：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

龍：工作進度比預期差，但中午過後會好轉。

蛇：人氣高企，即使犯了錯也能獲別人諒解。

馬：神采飛揚，不管做甚麼事情都稱心如意。

羊：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

猴：桃花運上升，有暗戀對象者可趁機表白。

雞：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

狗：沒精打采，謀事缺乏動力，生活多阻滯。

豬：別待薄自己，好好玩一天，可重拾笑容。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

無私奉獻精神

《道德經》云：「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得，故知足之足，常足矣。」

人的災禍大多數源於自身的欲望、貪婪、得一想二，無窮無盡地想盡辦法去獲取過多的、多餘的事和物。

任何東西過量就會失衡，補品適量會有幫助，但過量太多，就會變成毒品，反之成害。

可惜世人從小都被灌輸自私的觀念，自己要得最多的，人家沒有是人家的事，不要給我麻煩。所謂：「各家自掃門前雪，不管他人瓦上霜。」這種思想深深烙在人的心上，令人變得自私自利、不知足，繼而形成這種衰敗的風氣。

西方教育一早看穿這一點會造成人們未來的禍害，所以自幼就教導小朋友分享及關愛的正確觀念及意識。

人人平等，不可強取他人的，知足就夠。再加上他們知道分享的快樂，是倍增的快樂，所以西方小朋友可以在無壓力、氣氛和諧的世界中成長，關注心靈上的滿足多於物資上的豐厚，君不見大多數的偉人都是受西方教育所熏陶，擁有無私奉獻精神嗎？