渣男警告︱李元玲轟前度偷食閨蜜　「H先生」咁回應

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲憑32C「峰」味爆燈的身材吸Like無數，惟裙下之臣多多的她竟被劈腿，遇上渣男！她對舊愛「H先生」用情至深，甘心陪他捱雲吞麵，但前日（10日）發出「緊急渣男警告」，斥男方偷食其閨蜜，在被背叛的沉重打擊下曾差點患抑鬱症。面對種種指控，「H先生」昨日（11日）封口，怕有麻煩不敢多言！

曾拜師國際知名鋼琴家李雲迪的32歲馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，長年累月在社交網狂晒內衣照及水着照等，32C激凸身材惹火度爆燈，升呢為新一代人氣高企的宅男女神，其社交網粉絲追蹤人數超過220萬。惟近年她是非多多，包括琴技被網友質疑後開拖互罵、因爆有人開「潛規則」條件而被抨擊後曾吊頸自殺，加上多位「同鄉」包括「馬國Baby」黃詩棋及「西瓜胸女神」婉婷等「峰」湧上陣，直接撼動其女神地位。不容有失的她比以前更落力在網上拋胸晒腿，至前日突然爆Seed力斥舊愛是渣男，貼文在一天內已吸like超過13萬，之後有網民對男方進行起底，稱其舊愛為「H先生」。

原來表面單身的李元玲，過去1年有拖拍，無奈反面收場！她公開與一名男子又攬又抱的親密照，留言直指相中人是其舊愛，並發出「緊急渣男警告」，呼籲女生勿近：「渣男alert！我前男友偷食我閨蜜，我在此警告所有女士不要墮入他的陷阱！他經常扮單身，同時四出與其他女生約會及調情！」她又上載與一名長髮女子的合照，斥閨蜜別有用心：「帶我男友出來唱K，介紹我朋友給他認識，她就背着我私底下跟他約會，真的不敢再相信閨蜜。」

李元玲指初時認為「H先生」是「看上去無害又正直的暖男」，又聲言因「愛得太深，很害怕失去他」而處處遷就，包括不准公開戀情及甘心為他捱雲吞麵。她表示深明對方經濟能力有限：「不敢帶他去高消費的餐廳，我買單的次數比他多，為保護他的面子，他要請客的時候，（我）都只敢叫雲吞麵這樣的經濟餐。」而男方認識她的朋友後「真面目開始露餡」：「他瘋狂約會我兄弟的對象、我的女生朋友，對我也逐漸冷淡下去，還跟我朋友說是我一廂情願纏着他。可是我手上有很多跟他的親密照片和他每晚來我家在guard house的登入紀錄，家裏四處都有cctv有他的身影紀錄，我大可以拿出來證明我們在一起。我po合照，他把我大訓一頓，我也乖乖拿下照片。」

H先生避談：回應的話會愈多事

自言在感情上有無限配合和付出的李元玲說：「只換來絕情、背叛、欺騙、劈腿，謊言與推卸責任。我花了好長時間沉浸在極大痛苦中，還被閨蜜背叛，一直無法釋放這個揮之不去的噩夢，我躲在家裏無法再出門見人，或許只是憂鬱症吧，也不敢再相信男人。真的不希望還有更多女生被他欺騙，這個人，不值得。我希望自己能放下過去，重新開始，還是有好男人等我！」又指受盡感情折磨及閨蜜出賣，以及飽受網絡欺凌，獨自面對感到可怕，要花1年時間才整頓好自己，慶幸未有沉淪下去。昨日（11日）有馬來西亞媒體成功聯絡到「H先生」，對於李元玲的指控，他未有多作解釋，只說：「我沒有回應，不好意思，我回應的話會有愈多事情。」

大批網友留言鼓勵李元玲振作，又反問「H先生」是否富有及像健身教練時，李元玲回覆指他是「做IT的打工族」外，並展示網友的留言截圖，表示：「原來中學就開始了，也收到了幾個msg我，（說）他的醜事，不公開都不知道原來他是連環慣犯那麼多年，真的很心寒！」原來圖中有網友爆料指「H先生」：「中學出名渣了，你那麼美也會看上他？」