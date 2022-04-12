與蔡思貝感情不變　胡鴻鈞甘做擋箭牌：有咩就衝我而來！

藝人胡鴻鈞（Hubert）對緋聞女友蔡思貝投以百分百信心，直言不會因對方早前的「新歡傳聞」而影響彼此交往，又豪氣表示：「以後有咩就衝我而來，唔好搞啲女仔喇！」

胡鴻鈞在無綫熱播劇《金宵大廈2》，與索腿美女連詩雅（Shiga）扮演愛侶，但親熱戲點到即止，飾演控制狂的他為了完全擁有Shiga，竟出動很多恐怖手段，令人心寒！他「劇透」表示：「我哋兩個因為一件嫁衣，發展出錯綜複雜嘅關係，事前我睇咗《安眠書店》取經。身為戀態裁縫嘅我，事前都要學吓啲專業手勢，好彩拍攝期間冇遇過靈異事件。（有信心憑呢個角色受關注？）我淨係想唔好『佗衰家』就得。

深閨宅男避緋聞

Hubert自言性格與角色剛剛相反，情路上相當「順得人」：「情侶間信任同溝通好緊要，唔應該控制對方。（如果女友投訴你陪朋友呢？）咪帶埋佢一齊去囉！好彩我比較宅，異性朋友唔多，冇事都匿喺屋企或錄音室，最多都係等人約，可以減少不必要嘅誤會。（咁見得最多嘅係咪蔡思貝？）見得最多係我阿媽，哈哈！」

問到蔡思貝早前傳另結新歡，Hubert未見異樣，大方說：「我哋有保持聯絡，我仲笑佢有新歡唔分享吓。（你哋認咗關係，可能冇咁多傳聞呢！）咪認咗囉！一路都係好朋友。（『友情』未變？）係。（對佢百分百信任？）做朋友一定要有，冇就唔好嘥時間喇！（有呢啲新聞會唔開心？）我哋都係當食花生咁，但希望大家關注我哋嘅工作，特別係女仔，成日有呢啲花邊新聞唔係幾好，以後有咩就衝我而來啦！」

談到剛過去的32歲生日，他表示因疫情關係而留在家慶祝，至於願望，他說：「依家有咩比身體健康緊要。（思貝送咗咩畀你？）短訊囉！抗疫都冇辦法見面，有呢個心意已經好足夠喇！」日前他本要出席宣傳活動，到場後卻「失蹤」，他解釋：「唔知點解突然好唔舒服，返屋企食藥就冇事，唔係中招（確診），唔使擔心。（有傳你唔想回應緋聞。）如果係咁，我直頭唔到場啦！」