15年後再懷孕！Britney Spears宣布大肚

現年40歲的美國樂壇天后Britney Spears自去年擺脫父親占美（Jamie Spears）長達13年的監護權之後，終於可以取回人生自主權。除了宣布與拍拖6年的健身教練男友Sam Asghari訂婚之外，今日（12日）亦突然於社交網站再度宣布懷孕喜訊！

去年Britney曾於監護權聆訊作供時自爆曾被父親逼戴子宮環禁育，令她冇法再為人母。如今她重獲自由，即時po長文報喜，她說：「我去了毛伊島旅行後瘦咗好多，最近體重突然反彈🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ … 一開始我諗：『天啊… 我個胃發生咩事？？？』我老公就講：『唔係呀，妳係因為懷孕而有胃口，傻瓜！！！』於是我去驗孕… 最終確認自己已懷孕👶🏼。4日之後，我嘅懷孕胃口愈來愈勁開始見肚！！！如果有兩個喺裡面… 我一定會瘋狂😬😬😬😬😬😬 …」而她表示今日開始她會每日做瑜伽。至於Sam亦有於社交網貼上獅子家庭畫像並留言報喜：「婚姻同小朋友係充滿愛同尊重嘅穩固關係自然組成嘅部分，做父親係我一直期待嘅事情，我唔會掉以輕心。呢個係我將要做嘅最重要工作🙏。」

今次將是Britney第3次做媽媽，她與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）育有兩名兒子，分別是16歲的辛柏斯頓（Sean Preston）以及15歲的積頓占士（Jayden James）。