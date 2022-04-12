《肥美人》首播！狂舞丁丁獲小儀激讚率先跑出

ViuTV節目《肥美人》今晚首播，早前大會公布29位參加者資料，位位身形都非常有「分量」，大會亦於網上專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，12號刑洋陽「洋腸」以最多票數姿態晉級16強，節目除了有練美娟、陳葦璇及駱振偉任主持，還邀得阮小儀及楊詩敏（蝦頭）出任初賽評判。

一眾參賽者使盡渾身解數，以爭取晉級門券，268磅的丁珮筠「丁丁」以勁舞來取悅評判，雖然體重有番咁上下，但身體靈活度十足，還被小儀大讚表演時眼神堅定，丁丁透露15歲時開始減肥，一年間減掉100磅，但其實並不開心，後來發現有自信根本不需理會別人睇法；204磅的何綺婷「綺夢」表示欣賞自己聲帶，還即席扮演卡通聲，及後又穿魚網透視衫大跳拉丁舞，毫不吝嗇展現肥美身材，被審判給予很高評價。

而翁芷園（Cherry）則表演唱歌加跳肚皮舞，雖然相對於其他參賽者，其144磅體重有點輕，不過穿上露腰舞衣的她卻肚腩盡現，跳舞還不時震動脂肪，勇氣可加。至於重達270磅的陳映同，剖白內心世界時，坦言未至於自信心好高，問到可曾經想過減肥？她表示：「中學畢業嘅時候減過70至90磅，後來發現自己唔係好樂於同人哋分享，每日都好抑壓，每日都好似唔係過緊自己嘅生活咁。」