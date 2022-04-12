今夏點少得？中性夏威夷恤

天氣漸熱，大家準備好換季未？其實除了大路的淨色Tee外，夏威夷恤（Hawaiian Aloha Shirt）也是夏天穿搭的Must-have Item。尤其近年中性風大盛，又得到一眾Fashion Icon力撐，令這種過往只出現在男士身上的服飾，成為男女熱捧潮着。加上設計上百花齊放，圖案不再是千篇一律的陽光海灘與椰林樹影，而是不同風格的印花設計，只要略花心思配搭，要穿出個人風格絕非難事！

復古街頭風

熟悉日系潮流的，對WACKO MARIA一定不會陌生。事關品牌以街頭風設計見稱，又擅長把經典電影或著名人物場景融入夏威夷恤設計中。例如最新推出夏日系列，就大玩爵士樂大師Chet Baker的肖像，以音樂大師在1956年發行的12寸專輯《CHET BAKER SINGS》的封面圖案，以及美國攝影師William Claxton拍攝的照片為印花，配合拼貼手法和不同色彩呈現在14款夏威夷衫上。同系列還有T恤、長袖上衣和手袋等單品以供選擇，能讓你隨時搭配出經典又復古的街頭造型。

型格古着風

唔知大家覺唔覺得，女生着夏威夷恤會另有一番風味？除了多一份隨性感覺，恤衫上的花巧圖案設計，也會為造型增添幾分文藝感覺。由日本購物網站Pinkoi引入的時裝網店Shima，近日一口氣推出多款古着夏威夷恤，不但件件款式不同，設計上也是走近年大熱的復古風。加上店長會按個人品味，為每一件夏威夷恤構思出不同的配襯idea，讓未試過這類服裝的新手，也能輕鬆找到穿搭靈感。