趣致主題糕點　美味夠Fun

生日要吃蛋糕是慣例，來到老少咸宜的復活節，又豈能缺少一個造型滿分和美味的主題蛋糕和應節十字包？除了口味推陳出新外，造型亦百變，買回家後，相信小朋友或女士們都會好雀躍。

內有乾坤

想小朋友滿意，又可以玩又可以食的蛋糕最得他們歡心，香港四季酒店在這個節日特別推出多款「Crack Me」敲碎蛋糕，當中肥美的紅蘿蔔蛋糕另外還有佻脫的兔仔和小羊造型敲碎蛋糕，兔仔是檸檬雲呢拿口味，羊仔是紅絲絨口味，將之敲碎後，會湧出多款朱古力曲奇和朱古力，動感十足。酒店除供應傳統十字包外，還有可愛的白兔造型麵包，任君選擇。（2日前預訂）

搞鬼煎蛋

復活蛋的造型多是圓滾滾的雞蛋，不過偶然雞蛋都可以變出多花款造型，如心酒店Nina Patisserie今年推出2款主題蛋糕，軟綿綿復活小兔蛋糕，是榛子朱古力蛋白甜餅底，內層有雲呢拿慕絲、杧果忌廉和黑朱古力慕絲，吃時還有粒粒杧果啫喱。另一款趣怪煎蛋朱古力撻，同樣由雲呢拿慕絲、杧果忌廉和黑朱古力慕絲組成，白滑雞蛋就變成了煎蛋，即時令造型變得趣致。（3日前預訂）

酸香血橙

除了可愛造型，蛋糕的口味配搭亦見新意。法國甜點品牌agnès b. CAFÉ and DÉLICES今年除推出復活節棒棒曲奇、棉花糖榛子粒朱古力棒和多款口味的迷你朱古力蛋外，還推出新口味血橙白朱古力海綿蛋糕，選用酸甜的血橙配香甜白朱古力，甜度平衡而帶果香，而且有不同尺寸選擇，無論是小倆口或小家庭都可以享用。（3日前預訂）

網購75折

對習慣網購的香港人而言，網上購物經常有各式各樣優惠。香港黃金海岸酒店於復活節推出石板街朱古力慕絲蛋糕，海綿蛋糕底上是加入棉花糖的朱古力慕絲蛋糕，再上一層是杏仁蛋糕，配色彩繽紛的鏡面和復活蛋，造型高貴。客人於網上預訂，更可享75折優惠，感覺更抵。（3日前預訂）

十字包滲酒香

除了蛋糕，在復活節亦流行吃十字包，傳統的十字包主要加提子乾，質感軟綿。烘焙品牌Bakehouse推出的十字包，在傳統的基礎上加以改良，麵糰加入肉料香料和冧酒調味，再混合提子乾和橙皮，最後掃橙味糖漿，入口富濃濃果香，又有點酒香的餘韻，層次變得豐富。（可即日選購）

籃子上的LuLu豬

要數可愛的動物，除小、小兔，豬仔也是代表之一。Vive Cake Boutique於復活節推出LuLu's Basket of Egg-cellence，粉嫩的LuLu豬四處搜集復活蛋，並將之放在粉色籃子上，可愛度滿分。蛋糕口味可選紅絲絨配忌廉芝士、伯爵茶配伯爵茶忌廉、朱古力配朱古力牛油忌廉、雲呢拿配杧果柚子慕絲和或香蕉配朱古力牛油忌廉，繽紛色調的籃子配豬仔，賞心悅目。（4日前預訂）