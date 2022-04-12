傳與Heidi爭仔！Yanny嬲爆發聲：呢度唔歡迎你

女團SUPER GIRLS成員Yanny（陳穎欣）一直被傳與前隊友Heidi（李靜儀）因爭仔搞到彼此不和，而近日就有網民就扮Heidi，喺Yanny嘅社交網重提此事，仲毫不客氣咁話：「為甚麼你這個x八搶我男人，重搞散個團」。Yanny見到該位網民留言即刻嬲爆反擊話：「這裏不歡迎你，老實說，我根本不需要花時間跟你解釋甚麼，我連你是誰我也不知道，但這是我的社交平台，我亦不介意花一點時間回覆你。你所說的都不是事實。事實是，我從未做過這樣的事；事實是，我很少為自己反擊，我希望和平；事實是，無論實情是甚麼，也不關你的事。如果你喜歡把你生命的時間，燃燒在誣衊別人身上，也不關我的事，但請你去別的地方，這裏不歡迎你。希望你珍惜自己，把時間消耗在讓你變更好的地方。」

事後Yanny仲專登出Post，貼出一張海景相，喺貼文感慨寫到：「為甚麼大家不能夠善良一點？為甚麼大家都要把最狠的說話說在人前？為甚麼大家不能體會別人的感受？為甚麼網絡總是在欺凌別人？為甚麼不能好好利用這個地方？為甚麼總是要把不幸擴散？為甚麼要人身攻擊別人？己所不欲勿施於人，不要再說食得鹹魚抵得渴好嗎，做每一份工作都應該有基本的尊重，無論你是甚麼行業，你都應該得到別人的尊重。」

而唔少藝人如Coffee林芊妤、CAll Star成員釗峰都留言力挺Yanny，有網友更鼓勵Yanny寫到：「呢個世界好多鍵盤戰士，好多呢種人，因為網絡世界講野完全唔使負責任呀嘛，做好自己唔使理人地點睇，加油！」真係非常窩心阿！