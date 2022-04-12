東冲有料到：拜見金龍王

最近為了趕拍一個於5月見街的電視節目而非常忙碌。這次所拍的並非旅遊節目，而是圍繞古靈精怪的內容，數數手指已經很久沒有接觸這種另類題材，今次重出江湖再次拍攝，可算是當年《另類泰國遊》及《泰國乜都有》的回歸版本。

為了拍攝有趣的事情，我便前往Nakhon Sawan省府尋找金龍王。

今次花了一整天進行採訪，更有幸得到金龍王面授機緣及指點迷津。其實跟金龍王見面前，心中有不少矛盾，自問曾接觸過不少這類師傅，部分可能覺得你是無名小卒，所以敷衍幾句便請你走人，或者說一些模稜兩可的事情便了事。但這位金龍王所說的起碼有八成準確，就連我身邊的兩位新拍檔聽了他所說的也眼泛淚光，彷彿他在我們身邊目睹一切事情。

最獨特之處是，他不用「上僮」也不用知道你的時辰八字，一埋位便即說一遍。老實說，有些我覺得是未必準的（或者是準的，但由於年代太久遠所以忘了），但有些的準確性卻令我目瞪口呆。而金龍王的善信除了來自世界各地的華人，亦有泰國當地人，先後兩次到訪都看到很多泰國人在等候，有些甚至躺在地上輪候，擁有如此多善信，感覺就像個生神仙。

金龍王本身亦沒有要求巨額收費，近乎悉隨尊便，只需199泰銖（約HK$46）他便會為你指點迷津，所以吸引很多泰國人慕名前來拜訪。泰國的師傅我見得多，但像他如此Amazing的實在很少見。而且眼見他亦沒有「大細超」，前來的善信就算是沒開名貴房車、身穿短褲拖鞋的草根階層，金龍王亦有教無類，幾乎每位都會跟他說足10分鐘，絕對是親民無架子。有關詳細內容稍後便可在電視節目中看到。

胡慧冲