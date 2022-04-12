鄧月平「孤獨」爆喊抑鬱：好多人想你跌番落嚟！

藝人鄧月平（Larine）自組工作室後再推新歌，繼《Ｕ》之後推出完全風格不同的單曲《夜》，唱出這3年來發生她周遭的事情，包括朋友生意結業、移民，心痛情緒觸發寫歌靈感，她希望藉音樂唱出孤獨感，給有同感的人作心靈陪伴，她說：「我有段時間覺得好孤獨，搵唔到歌聽，就寫咗呢首歌，呢首係孤獨歌，但唔係放負的孤獨、唔到頽、唔係冇希望。」

她表示以前的歌較活潑，未來都會憑感覺出歌，而今次正是她的內心世界。初入行時，她好多嘢唔識，好多事情想試，但又冇太大自由度：「好多人對你好大期望，不過都有好多人想你跌番落嚟，嗰時年紀細，令抑鬱復發。（寫到你嗰時情緒？）係，歌詞『漫漫夜漸成異國』裏面嘅『異國』係日與夜嘅分別，就係嗰時心境，夜晚感性啲。（現在開心番？）開心咗，感恩咗，感恩塑造你出嚟嘅每個人，好似打燈、美指和發行，佢哋幕後好唔容易，亦係最被人忽視嘅。」

她稱錄歌時不知何故，發覺咬字不清，初時還好擔心，才醒起自己戴了牙箍，認真蝦碌！歌曲由她和監製一同創作，而詞方面她非常執着，並邀請為她上一首《Ｕ》提供過意見的粉絲幫忙，早前她就在網上公開尋人，該粉絲爽快答應，一口氣寫了20份歌詞，現在2人更成為好友。

MV中她共有5個造型出現，穿越春夏秋冬，以說書人身份講述幾Pair人的感情故事，還邀請了林耀聲做男主角，有多場喊戲，幸導演安排分開不同時段喊，才未有眼腫。因為想拍出空城感覺，適逢疫情下中區夜晚就如同空城一樣，她說：「我哋去中環睇景，8點後蘇豪區完全冇人，百年難得一遇，同首歌講孤獨好夾，將來呢個可能不單止係ＭＶ，會係一個紀錄片。」本身準備落雪效果，拍攝時剛巧下雨，雖然更加貼題，但就慘被淋到全身濕身，連續拍了十幾個鐘，而且剛巧遇到有途人受傷，延誤了拍攝，過程辛苦，但感覺值得。

被要求瘦到見骨

其中一個未來「AI平平」，充滿時尚感，一頭銀髮，配藍色隱型眼鏡，幾乎認不出她來。近年她積極減肥，一個月就由48KG減到43KG，拍攝前再操練手腳肌肉，變得更結實。她稱減肥是因為早前接下一部電影，角色遭受長期欺壓，導演要求她瘦到見骨，現時透過穴位減肥，可以食足3餐，故瘦得來很精神，電影原先3月開拍，現延至5月，順便拍了MV，可以保持住瘦都幾開心。