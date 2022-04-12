劉雅瑟導演會封后　為衝擊金像影后打下強心針

藝人劉雅瑟憑主演電影《智齒》獲得多個肯定，繼早前於《第二十八屆香港電影評論學會大獎頒獎禮》中，獲頒「最徍女演員」後，今日（12日）她再下一城，於《香港電影導演會2021年度獎項》獲得「最佳女主角」。正忙於拍攝新戲《海關戰線》的她，談到兩度封后大感意外：「一瞓醒被大家通知說我獲獎了，我覺得超級意外的，太驚喜了。我還問工作人員有沒有獎盃或獎狀，很想可以留作紀念，因為我覺得很珍貴，這也是《智齒》帶給我的第2個榮譽。我真的很感恩喜歡《智齒》，喜歡『王桃』這個角色的人，謝謝所有給『王桃』投票的評委老師們。」

她特別感謝《智》片整個工作團隊，尤其導演鄭保瑞及男主角林家棟，對於7月舉行的《香港電影金像獎》，雅瑟坦言打了一支強心針：「但個人覺得，得獎與否順其自然，我已經很知足也很感恩此刻的獲得。」

談到最近與張學友及謝霆鋒的合作，她說：「每一次進到新的劇組，我就好像第一次拍戲那樣。周邊陌生的環境會讓我感覺很緊張。他們都是神級別有經驗的演員，多少會有壓力怕自己做的不夠好。我會觀察他們如何工作，偷偷學習，但等慢慢熟悉後，我有問題也會跟他們請教的。」