迎接復活節　必住時尚修道院酒店

復活節將至，想趁機感受一下宗教的氛圍，不妨考慮入住酒店。話說世界各地有不少歷史悠久的修道院已被改裝成豪華酒店，憑着本身獨特的背景及建築，輕易成為了旅客焦點。例如宗教色彩濃厚的以色列，位於其第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）南部雅法（Jaffa）的The Jaffa酒店，便由聖約瑟夫姊妹修道院和一座19世紀法軍醫院改建而成，住客既可一窺建築本身的面貌，同時又能享受優雅時尚住宿體驗，感受不一樣的朝聖之旅。

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名師聯手改造 經典時尚融合

臨近地中海的The Jaffa酒店由英國設計師John Pawson與當地建築師Ramy Gill操刀改造，將阿拉伯和羅曼復興式建築風格與當代元素融合在一起之餘，並同時保留了大部分建築本身的特色，你可看見修道院的拱頂設計、雕刻石柱，以及19世紀法軍醫院的彩色玻璃窗及黑白花崗岩地磚等。酒店擁有120間客房和套房，以中庭花園和泳池為中心，高層的套房更設有寬闊的露台，可眺望雅法海港及特拉維夫市景色。房內選用暖色設計，加上現代風的傢俬及裝飾，既有歲月的經典美，同時注入了當代的簡約奢華。設施方面，這裏有室外游泳池、水療中心及健身中心，餐廳方面有提供經典以色列菜餚的Golda's及多款葡萄酒和雞尾酒的Shesh Besh酒吧。房價每晚US$710起（約HK$5,538）。

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世界文化遺產 私人參觀時光

位於法國安茹（Anjou）、圖賴訥（Touraine）和普瓦圖（Poitou）三地邊界的楓特孚羅皇家修道院（Abbaye Royale de Fontevraud）是建於12世紀的修道院，因英國國王亨利二世與妻子長眠於此而廣為人知，更與羅亞爾河谷（Val de Loire）一起被列為了聯合國教科文組織世界文化遺產，院內除了有精心修復的獨特教堂、迴廊和宿舍，其中一個隱修院更改建為擁有54間客房的酒店Fontevraud L’Hôtel，客房採用低調簡約的裝潢，配合花園景觀加上滲入的陽光，感覺舒適，非常適合靜修。設施方面雖沒有水療中心及泳池，但有酒吧、健身區及設於迴廊的餐廳，餐廳主廚Thibaut Ruggeri更於2017年獲得米芝蓮一星殊榮，美食質素有保證。另外，一般遊客到修道院參觀需購買門票，而酒店住客則可免費入場，更可於晚上關門後入內參觀，享受私人的觀賞時間。房價每晚€120起（約HK$1,020）。

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秘魯高原古蹟 文藝復興風格

位於秘魯最具活力城市庫斯科市中心的酒店Monasterio, A Belmond Hotel，本身是1592年建成的修道院和國家紀念堂，之後被改為神學院及大學，最後再改建為擁有122間客房及套房的酒店。如今酒店已成為秘魯的歷史地標，一磚一瓦都反映着殖民地時期文藝復興的風格，於中央的庭園有裝飾噴泉及一棵有300年樹齡的雪松。而每間房間採用印加與西班牙混合風格的設計，選用典雅木家具。餐飲方面有兩間餐廳Illariy及El Tupay，前者較Casual，可在庭園包圍下享用早餐及午餐，後者風格華麗，享用國際美食之餘，更可欣賞到當地著名的男女歌唱家表演。酒店提供導賞服務，住客可欣賞遍布每個角落的藝術品。此外亦有烹飪課程、各式本地遊等。房價每晚US$495起（約HK$3,861）。