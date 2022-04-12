金宵2︱現實與遊戲　韋家雄發現林子善係自己個仔勁催淚

由陳山聰及李施嬅主演的無綫劇《金宵大廈2》，以遊戲世界作為背景的第3個單元《城寨英雄GO！》昨晚（11日）播出結局篇，一心走進遊戲世界尋子的韋家雄，在兒子好友劉子碩，以及林子善引領下一再成功闖關，眾人合力打敗了Big Boss歐瑞偉，並獲得返回現實世界的機會。

闖關期間，韋家雄發現林子善正是其兒子﹗而現實生活中，他不想患有漸凍症的兒子終日沉迷打機，結果大動肝火，卻不自覺為對方造成無形壓力，根本沒想過兒子於遊戲世界才能忘記自身的缺陷與遺憾，並能贏取尊重與成就，最後父子相擁並學會互相尊重，但兒子此時卻提出想留在遊戲世界繼續追夢，學會了站在兒子角度思考的世嘉決定尊重兒子，並於離開遊戲世界返回現實，趕往醫院見愛兒最後一面，劇情相當崔淚。

雖然「白頭人送黑頭人」，但網民普遍認為故事結局圓滿，紛紛留言：「我睇到我個仔係英雄，救咗好多人，做老竇嘅應該以你為榮，我都從你身上學到好多嘢」及「我成日覺得佢掛住打機係因為懦弱，我依家終於明佢喺遊戲世界有朋友、有夢想同埋自由自在！」而昨晚單元故事令網民憶起一位名為Mats Steen的挪威小朋友，因患了罕見病全身肌肉萎縮，被醫生直指活不過20歲，最終Mats將餘下的時間都花在遊戲世界上，並因而認識了來自世界各地的網民，該批網友及後更出席了Mats的喪禮，煞是感人。