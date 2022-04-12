Q：本人今年22歲，性功能正常，唯獨性愛時遲遲不能射精。本人交女友前長期以不良姿勢自慰，加上頻率偏快與力道偏大，是不是能以禁慾的方式來讓性機能從麻木中甦醒，消除以往習慣的印象？請性治療師指點。

黃先生

A：一位年輕男性所擁有的性快感機能，只能體現於自慰時，偏偏在真正性愛時卻未能發揮自如，已算患上「射精障礙」（Ejaculatory Disorder）。

「射精障礙」分為三種症狀：第一種是「早洩」（Premature Ejaculaion），第二種是「遲洩」（Retarded Ejaculation），和第三種是「無法射精」（Anejaculation）。年輕人在自慰時較易得到高潮，在伴侶性生活中則難以順暢，這種做愛時「卡彈」，慣性依賴「打手槍」去完事的煩惱，愈來愈常見，它屬於「遲洩」案例。

「遲洩」發生於年輕男性年齡層，成因多數源於患者本身自青春期開始，慣以不良手勢去自慰。本來，自慰並非甚麼壞事情，男性可自由發揮，隨喜好運用或想像情色片段，控制手部的游移速度、節奏、握力鬆緊、重點刺激敏感位置、射精完事時間等等。可是，若自慰方法走歪了，例如男性為求強烈快感或急於完事，而使擠壓力度過激、極速撫弄等，長此下去只能在強力刺激下才能獲得快感，獨身日子愈久，愈難抽身。

受着「遲洩」困擾的年輕男性，在開展伴侶性生活後，因不適應男女做愛過程而表現失準。男性會感到做愛達不到情慾滿足，不夠爆炸力和壓迫力，陰莖未獲強力摩擦擠壓，形成「性愛無感」。普遍情形包括勃起很久，較之於自慰花多了10倍時間仍缺乏快感、體力下降、腰痠背痛、氣喘吁吁、滿頭大汗、陰莖滑入滑出、不靈光等。由於一直無法達到性高潮，便容易中途放棄，事後惟有靠自慰去完事，屢戰屢敗，形成惡性循環，同時亦不利伴侶親密關係，雙方皆感到沮喪。

禁慾模式可視為一個「過冷河」時期，此過渡期是短暫性的，並非要求男性以後戒掉自慰。目的是男性靠自療去調整官能感覺和身體認知，重新適應性愛，毋須藥物介入。過程嚴格自律，忍耐一段時間暫停自慰，一方面可淡化過往不良手勢造成的官能印象，另方面是使男性積存性慾飢渴感，增強伴侶性愛的慾求。但最為重要的是，男性必須改掉往日的不良手勢，以免重蹈覆轍，再度捲入「性愛無感」和「遲洩」的困擾中。

李偉儀