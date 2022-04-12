為港爭光！鄧麗欣主演電影入圍烏甸尼遠東電影節

「第24屆烏甸尼遠東電影節今日（12日）公布入圍名單，由鄧麗欣（Stephy）和馬志威（Edward）主演的電影《12日》入圍影展競賽部分，有份競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎項。兩位主角揚言情況許可，希望親身到場與當地影迷作交流。

Stephy開心表示：「希望透過呢部電影，畀海外嘅觀眾了解喺地小人多嘅香港裏面，可以點樣成全一段戀愛嘅悲歡離合。」Edward補充道：「觀眾透過大銀幕去見識我哋嘅戀愛模式同態度，相信會有意想不到嘅衝擊，但同時亦可以搵到一份共鳴。」二人對《12日》都有着很深的感受，因為拍戲之餘亦讓他們反思自己的愛情觀。

而由影后惠英紅夥拍吳岱融主演的電影《一路瞳行》，亦獲烏甸尼遠東電宣布為今屆參展電影及將舉行世界首映，這好消息讓一眾台前幕後都興奮不已！

惠英紅對於今次演出盲人母親的角色，被讚演技出色，她說：「很開心可以跟這樣出色的導演合作，亦為這麼好的一部電影能夠參與今屆烏甸尼影展感到高興。故事是導演改編自她與爸媽的故事，我覺得非常有意思，可以讓更多人認識殘障人士，其實他們都有一個獨立自主和善良的心去幫助他人，我覺得演出這個角色是自己一生的榮幸。」