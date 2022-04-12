甘願被玩弄　樂在其中

人生應該由自己話事，不過世事難料，有時隨波逐流或者會更好。好似日本AV界班M男咁，將身體交畀女優話事，任人魚肉，同時享受被玩弄當中，話唔定更能夠感受男女交歡嘅樂趣。

肉彈圍攻

喺OPPAI出品嘅《突然出現的巨乳癡女》中，擁有I奶嘅寶田萌奈美同擁有J奶嘅松本菜奈實齊齊出動尋找M男玩弄，佢哋知道M男無處不在，就算本身唔係熱愛被玩弄嘅M男，喺佢哋嘅大肉球圍攻之下，係男人都會冇晒反抗力，甘願任人魚肉變成M男！於是兩女更加放肆，殺入去物流公司，見到壯男就即刻上前施以巨乳誘惑，然後分工合作，一個請對方食波餅，一個就埋牙肉搏。之後，兩女又扮成女侍應同辦公室女郎，亦照樣如法炮製，圍攻M男從其身上榨取快感，直情對方精力耗盡為止！

玩足3日

喺S1推出嘅《3日間1分1秒沒有和癡女分開》入面，小鮮肉涼太可以同小惡魔架乃由羅共度3日3夜，本來感覺好幸福，因為可以同由羅拍拖四圍玩樂，之不過，當由羅知道涼太原來係M男之後，就變得放肆，除咗喺屋企捉住涼介瘋狂激戰外，發射之後由羅仲要繼續刺激，搞到涼太爆發男之潮吹！第二日兩人拍拖去到公園，由羅見當時夜深人靜，又要同涼介執番劑。最後佢哋一齊去唱卡拉OK，由羅亦唔會放過機會喺K房榨乾涼太，經過呢三日之後，涼太真係腳仔都軟晒！

一擊即中

Moodyz出品嘅《從現在開始，我會承諾玩弄你的乳首》，講述飢渴小惡魔七澤米亞迷上玩弄男人嘅乳首，於是喺街上四處狩獵畀佢玩弄嘅M男，仲大玩制服誘惑吸引對方上釣。而米亞可以話一擊即中，喺街頭遇上唔少獨居M男，於是佢跟住對方返屋企，然後三扒兩撥將對方剝光豬，再玩弄其乳首。由於米亞技術一流，令M男好快就忍唔住精關失守而洩射，不過米亞亦唔會放軟手腳，一於再嚟刺激，令M男雄風再起，享受激烈交合嘅快感。

簡評

做男人有時真係幾攰，除咗要返工，屋企有咩事都要揸主意下決定，你話如果乜都唔使諗，有人可以幫手做晒你話幾好呢？日本AV界嘅M男系列就描述男人任由女方玩弄，正好滿足男人想躺平休息一下嘅心態。喺3部作品中，本仙最鍾意寶田萌奈美同松本菜奈實主演嘅《突然出現的巨乳癡女》，一來兩位女優上圍夠晒豐滿誘人，二來佢哋喺各種工作場所突然出現再圍攻男人，場景逼真，而且營造出喺公眾場合進行猥褻行為嘅氣氛，睇落刺激又過癮！