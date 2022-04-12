「蔥頭」丘梓謙好怕醜　同劉佩玥闢室偷香勁緊張

憑《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」一角而人氣急升的丘梓謙，日前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪。童星出身的他演出超過60部無綫劇集，升上中學後曾暫別幕前，2014年報讀藝訓班重投電視圈，後來於劇集《十二傳說》內飾演殺人犯開始備受關注，他亦直認該部作品是其事業轉捩點。

談到扮演「蔥頭」引起不少回響，有正評亦有負評，丘梓謙說：「我有睇晒所有報道同埋留言，其實都預咗會有人鬧同讚，做演員一定會遇到呢樣嘢，例如話我笑到咁樣衰，咁我就會諗：『係喎！呢個Shot唔係笑得咁靚。』我就會記住呢樣嘢，下次拍嘅時候唔好再犯錯。我會覺得呢啲係提點，而唔係負評。做演員被批評係正常嘅，我覺得冇咩所謂。」

丘梓謙去年於台慶劇《換命真相》內，與劉佩玥（Moon）有感情線，他笑言難忘在士多房的親熱戲，當時十分緊張：「個環境又窄，啲攝影師又走晒入去，好多人望住，又要對住鏡頭同阿Moon，好有壓迫感，現場又好靜，聽到心跳聲！」問到比他年長6歲的女友麥皓兒有否呷醋，他說：「我哋相處十分舒服，佢有小朋友、亦有成熟一面，大家會成日溝通，好多嘢佢都會提點我。」