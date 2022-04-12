導演被指「騙子」！Anson Lo喪屍片驚爆誹謗官司

藝人Anson Lo早前被指將染指英美市場拍喪屍片，想不到未開鏡已惹出是非，該片導演今日（12日）入稟控告網民誹謗，用詞相當強硬，誓要為自己及製作團隊討回公道。

美國娛樂雜誌《Variety》上月報道指稱，AL將夥拍陳瀅、李施嬅及韓星高俊熙等，演出由英國團隊製作的喪屍電影《Chungking Mansions》（重慶大廈），預算7月開鏡。電影講述一班來自世界各地的人遭喪屍突襲，必須想辦法闖入重慶大廈的故事。據悉AL將扮演一名大膽青年，高俊熙則是出席時尚活動發布會的模特兒，而李施嬅及陳瀅則飾演兩姊妹，單是卡士已見號召力十足。

然而該片導演Bizhan Tong今午突發聲明，表示遭名為「Amos Why 黃浩然」的網民誹謗，對方於網上指控他是「騙子」，未與演員們達成合作協議便對外公布消息。Bizhan Tong表示自己與對方素未謀面，令他很是疑惑：「想知道他這樣做是否為了自我推銷，並對他如何將社交媒體武器化，以對我的性格和聲譽造成最大傷害感到震驚。」

由於先後多次於社交網意圖向對方了解卻得不到回應，故Bizhan Tong決定透過民事訴訟為自己討回公道。「Amos Why 黃浩然」目前已於網上刪除相關貼文，而其資料與《逆向誘拐》導演黃浩然的資料相同，東網曾嘗試聯絡黃導，但未獲回覆。