Summer Brielle　乳出驚人

如果要問近年最成功演而優則導嘅脫星,唔少人都會諗起又靚又好身材嘅Kayden Kross。不過其實早喺佢執導之前,仲有另一位更具人氣,執導作品更加叫座嘅脫星,佢就係Summer Brielle。

性感標誌

Summer Brielle最為人所熟悉嘅,除咗胸前一對超誇張嘅爆乳外,仲有渾圓美股同一張厚嘴唇,全部都係性感嘅標誌。不過大家會一定估唔到,原來呢位性感女神以前曾經係純情少女,喺美國田納西州生嘅佢,家鄉係一個淳樸嘅小鎮,生活相當簡單,而一切就喺佢16歲嗰年出現轉變。當時佢父母因工作關係移居洛杉磯,嚟到大城市生活,令佢有驚為天人嘅感覺,亦初次接觸到四仔作品,而對性愛充滿好奇嘅佢,便決定將來一定要加入四仔界。

高中畢業後,佢去咗做模特兒,並為著名啤酒品牌拍攝廣告,同時佢亦喺男士俱樂部表演艷舞,而呢份兼職便成為佢投身四仔界嘅契機。有一日,佢收到著名情色電影攝影師Holly Randall嘅留言,問佢有冇興趣拍成人寫真,就係咁踏入裸模界,兩年之後,佢就決定投身四仔界,2010年11月推出由Hustler製作嘅《This Ain't The Bachelor XXX》正係佢嘅出道作。

慾望導演

及後佢獲得多間著名四仔片廠邀請演出,包括喺2011年由Reality Kings推出嘅《We Live Together #20》、2012年Wicked Pictures製作嘅《Kitty Klub》,及Brazzers出品嘅《Hot And Mean #5》,更喺Nightmoves頒獎禮上獲得「最佳四仔」提名,呢個成績對出道不過一年多嘅新進脫星嚟講,絕對係相當大嘅鼓勵。

2015年佢演出首套後門作品,就係由Jules Jordan推出嘅《Anal Provocateur》,同時成為佢嘅代表作,更喺2016年嘅AVN頒獎禮奪得「最佳後門四仔」殊榮。事實上,2015年及2016年係Summer Brielle脫星事業大爆發時期,皆因佢喺Nightmoves、XBIZ、Spank Bank、AVN等多個頒獎禮獲得「最佳脫星」、「最佳量產脫星」、「最受歡迎巨乳脫星」等超過30項提名,相當厲害!跟住佢開始做埋導演,執導多部人氣作品,獲得相當好嘅成績,最成功嘅地方就係能誘動男人嘅心,因此獲「慾望導演」嘅稱號,名副其實係演而優則導。

Profile

出生地:美國田納西州

身高:172cm

三圍:34G-25-36

近年Summer Brielle踩入KOL界開Live,同粉絲傾偈同分享令男士蠢蠢欲動嘅技巧,更坦言計劃將心得撰寫成書同大家分享添!