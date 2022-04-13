【是日通勝】

農曆三月十三

壬寅年 甲辰月 丙申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、開市、安葬

忌：入宅、移徙、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：19、23、38、49

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：做人不要太執着，否則易因小事與家人鬧翻。

金牛座：有錯就要認，死要面包拗頸易惹身邊人不滿。

雙子座：人緣運一般，有可能惹上斤斤計較的麻煩友。

巨蟹座：換個平易近人的造型，異性緣可望直線上升。

獅子座：謀事顧前不顧後，易走了歪路，犯錯機會大。

處女座：抽空接觸一下大自然，緊張情緒可得到放鬆。

天秤座：情路多波折，另一半忽冷忽熱，讓你很忐忑。

天蠍座：內心反覆思索某件事，最好向別人徵求意見。

人馬座：勉強無幸福，迫自己接大量工作易累壞身心。

山羊座：有誤會就要解釋清楚，否則會搞垮人際關係。

水瓶座：財運平平，購物時易失去理性，當了冤大頭。

雙魚座：破財機會比往常高，出門一定要保管好銀包。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）虎 壓力大

鼠：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

牛：運勢平穩，事業順勢而行，收穫不會少。

虎：是日沖煞，工作壓力瀕爆煲，士氣低落。

兔：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

龍：心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

蛇：人氣高企，行事任性一點也不會乞人憎。

馬：抽空陪親友享用美食，有助促進家庭運。

羊：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

猴：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

雞：正財運特別好，努力工作可望多勞多得。

狗：話頭醒尾，易與同事朋友建立良好默契。

豬：狀態欠佳，做事易分心，出錯機率高。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

催旺小孩讀書運

家有小孩，最希望他們讀書考試順利，讀書當然要靠小朋友自己努力，然而

配合今年虎年的文昌方位，也可增加文昌力量，有望令小孩學業進步。

坊間常提及的文昌，傳說是一位神仙，稱為文昌帝君，原名張亞子，是書塾老師，被朝廷賞識當上文官，卻因得罪權貴而被調職武官，戰死沙場。死後玉帝賞其執掌文昌府，負責世人的學業及考試，與武昌帝關公齊名。現時仍有文武廟供奉文昌帝君，不少人會拜祭祈求子女考試順利。

四綠文昌星屬木，而綠色及數字「4」均代表木，2022年虎年飛臨東南方，如果住所東南一帶剛好是大門、小孩的睡房或書房，小孩今年的讀書運會明顯加強，不用太過操心。東南方最適合放置四支水養富貴竹來催旺，如果不適合放置水種植物，也可以選擇綠色植物圖案的家居飾品，加以催旺。

如果小孩的書房或睡房位處東南方，今年適合使用綠色、藍色或條紋的窗簾，當然，其他綠色物品如文昌塔或筆座等，都有助帶旺文昌星。在房門掛上綠色東菱石的掛飾，綠東菱有文昌石之稱，有助發揮小孩的智慧及內在潛力。如果住所大門向東南，象徵虎年文昌星臨門，特別有利考試，適合放置藍色或綠色的大門地氈催旺。