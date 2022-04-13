東方日報C1：周星馳《美人魚2》攤涼4年　林允升呢要等吓

周星馳電影《美人魚2》由2018年煞科至今已接近4年，不少影迷都引頸以待，去年有指電影將於今年公映，惟因疫情關係令檔期陷入混亂，據知周星馳已決定放棄今年上映的計劃，新作繼續「攤涼」！《美2》今年上映無望，「星女郎」林允近日亦惹是非，向來貪靚的她早前上載打水光針的短片，慘被網友鬧爆。

周星馳自電影《長江7號》後，就一直專心做幕後工作，成績相當不俗，執導作《美人魚》於2016年上映時更錄得33.92億元人民幣（約41.7億港元）票房，成功捧紅新人林允。該片於2018年開拍續集，同年6月煞科，當時林允還公開煞科照，祈求電影一切順利。

花心思做好後期製作

新作由煞科至今已近4年，但周星馳向來要求高，完成拍攝後因為對特技及部分拍攝鏡頭有新構思，所以花了很長時間做後期製作，去年初更曾在深圳進行補拍，同年終於大功告成，並計劃今年面世，一度有指與上集同樣會安排在賀歲檔上映，可惜有關計劃受疫情影響，傳再改為暑假檔。

正當不少影迷引頸以待之際，電影公司方面卻有鑑於內地疫情愈見嚴峻，為免冒險，近月決定索性取消今年上映的計劃，暫定延至2023年才公開。去年有份打入中國十大票房女星之一的林允，本來今年有望靠《美人魚2》進駐5大位置，惟如今美夢泡湯！

刪短片終結是非

除了重頭作要「等等先」，林允近日亦相當惹是非。愛美成狂的她不時嘗試各種美容方法，古方與醫美統統有涉獵，最近她就將注射「水光針」的過程上載至社交平台，片中見素顏的她打完麻醉藥後，有人拿着針筒一針一針刺她的臉，滿面針孔兼有部分位置滲血，畫面令人不安，林允留言指「女生都是勇士」。她也許以為是「開心Share」，沒想到卻變成「恐怖Share」，不少網民睇片後鬧爆，有人直指她如此年輕，實在不用太依賴醫美，自然美才更有艷力，但亦有網民撐「愛美無罪」，未知林允是否見到短片引起不少爭拗，所以近日已刪除片段，解決紛爭。

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