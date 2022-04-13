王力宏疑公告新戀情　「新歡」好似李雲迪

王力宏同前妻李靚蕾嘅撕破臉婚姻鬧得滿城風雨，早前佢哋兩個為3名子女嘅監護、探視方式，喺台北地法院進行「酌定親權行使」訴訟，暫時未有判決，而因為處理婚姻問題而停工嘅佢，有網民就發佢喺社交網度有條廣告視訊，估佢心急準備「復工」。

有網民更發現佢本月初，疑喺社交網上載張新相，而相中係一名「美女」嘅大頭照，仲寫住「愛你」兩個字，由於呢個甫惹來「示愛」嘅揣測，好關心佢嘅網民又立即起哄齊齊瘋狂討論，差啲要開埋盤口，估家陣單身嘅王力宏係咪要官方宣布新戀情，定係再爆啲要公開二婚嘅太太，但未等到王力宏佢親自回應前，個甫被秒刪，冇得再轉發。

不過上網甫嘢又點會咁易被「毀屍滅迹」呢？好在精叻網民一早截圖留底再上載，惠澤錯過呢個咁夠花生味嘅貼文。有網民就仔細研究過相中「美女」容貌後，就開始明白呢位美女點解會被萬人迷睇中，皆因相中人有幾分似王力宏傳過緋聞嘅「蜜友」、早前喺北京涉嫖妓被捕嘅內地鋼琴家李雲迪，有網民驚訝話：「女版李雲迪啊」、「王力宏真的愛上了一個女版李雲迪麼？」、「真的要繼續找雲迪的麼！」

但係亦有唔少網民認為呢個王力宏「示愛甫」係假嘅，仲分析埋話依家嘅王力宏忙緊同前妻打官司，根本冇時間或心思喺在網上公開新歡，兼且如果選擇喺呢個「敏感」時刻認有新歡，可能會更「搞衰」佢嘅形象，以王力宏嘅聰明才智，相信佢唔會做啲咁冒險嘅事。