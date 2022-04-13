東華三院曾憲備小學　粉嶺區創意小學正式開幕

【特約報道】立足中華傳統文化 面向世界培育優才

東華三院為了切合社會未來需要，堅持新辦學校必須投入豐富資源，課程設計上必須具備前瞻性。2017年，東華三院成功申辦位於粉嶺皇后山的一所全新小學；2020年獲曾憲備慈善基金慷慨捐助，命名為「東華三院曾憲備小學」，並於2021年9月1日開學。學校辦學理念鮮明，透過傳統節日、成語故事、禮樂武術、遊歷學習等，去豐富學生文化涵養。同時，塑造兩文三語的學習環境，並且以參與式的學習，從環保、航天科技、地理等角度擴闊學生的環球視野。

全新校園設備 重視共享空間

東華三院組成專業團隊，與設計師規劃完善的校園。校舍由兩座主樓組合而成，包括有教學大樓和綜合大樓，提供多元化的設施，成為支持社區發展的現代化校園。

除了一般設施如球場、跑道、有蓋操場外，學校更設有體適能發展中心及攀石牆。另外，學校以共享空間概念，希望增加學生交流的風氣，拉近人與人之間的距離。學校將音樂室和視藝室組合成「藝薈天地」，提供戶外空間讓學生舉辦戶外音樂會及畫展。除了體藝發展，學校十分重視培養學生的自學能力及探究精神，因此將環球探索中心、科技探索中心及自然探索中心融合成「探索天地」，讓學生了解及學習人文科學、自然科學及科技與生活的應用。

除了禮堂外，更設有多個共用空間，各空間能夠容納整級學生，進行不同的級際活動，如多功能廳、多媒體演示廳、學生活動中心等。學校更利用戶外學習樂園將圖書館、校園電視台及多媒體教育中心等連繫起來，成為學生交流研習的好地方。

S-M-I-L-E特色課程 提供綜合的學習經驗

品德教育成就世界公民

學校重視品德教育，除了積極推動東華三院德育課程外，亦透過參與式的全球公民課程，與學生一起探討全球性的核心問題，以發展學生的共通能力。學校更致力營造正向校園文化，讓學生在良好的氛圍下，勇於接受挑戰，積極面對問題，確立自己的方向，活出豐盛人生，使成為一位關心社會、愛護國家、放眼世界的良好公民。

追求卓越‧創新思維

為使學生擁有面向世界的語文能力，學校除了計劃增聘額外的外籍老師，還會在適當的學習領域內選用英語增潤材料，進一步增加學生接觸英語的機會，營造良好的語境以發展學生兩文三語的能力。學校同時重視電子學習，善用資訊科設備，推動STEAM教育，強化學生的創客能力，讓學生與時並進，與世界接軌。

寓學於樂‧放眼世界

學校推行以「經歷為本」的課程設計，並透過善用社會不同的學習資源，以戶外學習及參觀，讓學生有更多機會走出課室進行研習、考察和探訪服務。更透過體驗式遊歷課程，帶領學生規劃行程、主動探索。透過遊歷活動中的學習與交流，體驗不同風俗文化和生活，從而放眼世界，擴闊視野。

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