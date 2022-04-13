爆分王誕生！「翻版欣宜」用實力證明肥人一樣咁跳得

ViuTV節目《肥美人》昨晚（12日）播出第2集，一眾參賽者繼續施展渾身解數，又跳又唱務求從評判手上獲取分數晉級，而今集亦產生了2位「爆分王」，分別是8號參賽者陳映同（Lezlie)，以及10號劉子晴（呀肥），兩人同樣以26分滿分姿態，順利殺入16強。

今集繼續由練美娟、陳葦璇及駱振偉任主持，阮小儀及楊詩敏（蝦頭）出任初賽評判，加上14位專業評審對參賽者進行評分。從事大碼模特兒工作，體重270磅的Lezlie，坦言自己一直飽受網民抨擊，但她卻未有氣餒，更表示：「如果我都能夠着泳衣、內衣拍廣告，我相信大部分香港嘅女士都得。」去鼓勵其他人。她以一首原創歌《Lazy Hazy》出戰，演出淡定、咬字清晰的她，獲得專業評審之一的CMgroovy大讚演出充滿力量及自信，是屬於一個專業級表演，另一位評審徐㴓喬（Asha）則盛讚Lezlie的敢言作風，最終Lezlie以滿分姿態，成為賽事中第3位篤定晉級的參賽者。

現年19歲、體重206磅，被指貌似藝人鄭欣宜的10號參賽者阿肥，本身從事舞蹈員行業的她，於首次面試時表示因肥胖身形而常遭受歧視，她說：「曾經有人同我講過『你咁肥想做舞蹈員？都唔得㗎啦，算吧啦！』」坦言參賽全因想令大家知道，她作為一個舞蹈員，就算是肥胖身形，也能做到瘦身形舞蹈員的全部動作。今次她以舞蹈作演出，靈活舞姿加上充滿自信的她，贏得評審之一的排舞師Rock的讚賞，指以她的才華與才能，前路一定是光明，阿肥最後亦以26分爆分成績順利晉級。

另本身為大學講師，體重236磅的17號參賽者方芷茵（Chanhnez），表示自己患有脂肪水腫症狀，不能單靠控制飲食或做運動等方去消除腫脹，而且很容易會出現瘀傷，但她指難得香港會有這類型賽事，所以決定重拾已放棄了多年的鋼管舞，並苦練了10天來參加比賽，雖然換來了雙腿多處瘀傷，但同時亦得到評判門的肯定，獲得25分的極佳成績。