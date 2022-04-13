「賈名媛」 邱芷微與男友共度患難見真情

憑《愛‧回家之開心速遞》「賈名媛」一角為人認識的藝人

邱芷微（Chelffy）與武打演員男友陳志忠（Wilson）拍拖多年，2年前他們分別患上類風濕關節及胃癌，早前Wilson客串演出ViuTV的《反起跑線聯盟》，是他康復後第一部劇，他說：「佢哋邀請我時啱啱做緊化療，開頭做化療好差，個人好瘦皮膚唔好，仲有好多副作用，經常肚痛腸胃炎，有時作嘔作悶，個人好攰，好彩到正式拍攝時，情況已經好好多。」

當時他用了2個月時間操練，逼自己食多少少，因為他飾演體育老師角色，要有強勁臂彎，他說：「好彩我係食口服化療，冇甩頭髮，到後適應咗係OK，拍嘅時候都冇乜人知我做緊化療。」1年的化療療程完成晒，將到醫院做檢查，目前身體狀況良好。而Chelffy的類風濕關節亦好轉，獲醫生允許可以減藥。

他們2年前開辦的演藝學院受疫情影響，承認好大壓力：「直頭係零生意，雖然有減租，但都係要捱租，加上自己有病冇收入，希望疫情快啲過，如果繼續咁落去，真係要執笠。」今年7月租約期滿，估計已蝕過百萬，他們說：「一係唔做，咁就唔需要再去面對呢件事囉，但我哋唔想放棄，擺咗好多心機落去，一直都做得幾好，所以心態都係盡量捱。」

Wilson坦言思想傳統，他一直好想將功夫傳承落去，Chelffy受到男友影響：「我冇諗過教小朋友，有日佢話不如你教小朋友做戲啦，咁啱我師傅袁富華（Ben）喺《反》劇做校長，我又將自己做戲方法傳承咗畀啲小朋友，Ben Sir周圍同工作人員講『我啲徒孫』，成件事真係好奇妙。」