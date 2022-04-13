控告前妻誹謗　尊尼特普姊作供稱安芭曾辱罵他為「肥老人」

荷里活影壇男神尊尼特普（Johnny Depp）2019年在美國入稟控告前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗他家暴，並要求5,000萬美元（約3.88億港元）賠償的案件，前日（11日）在美國維珍尼亞州開審，預計審訊歷時6周。雖然主審法官表明禁止他們於庭外為Fans簽名和合照，但大批尊尼的Fans仍然有到場聲援他。

雖然早前尊尼被爆因怕再輸官司而壓力爆煲引致暴飲暴食，體重飆升至260磅，但他現身法院時，雖然明顯發福不少，但卻唔似如報道中指逾200的磅身形。經過首日揀選陪審員之後，開庭第2日開始傳召證人，首位庭上作供就是尊尼的胞姊Christi Dembrowski。她在庭上爆安芭曾稱尊尼為「肥老人」，而她表示當尊尼決定要聚安芭為妻時她因而害怕及大受打擊。Christi表示婚後他們經常吵鬧，尊尼更經常被她嘲笑。曾有一國際品牌想邀請尊尼任代言人，因而令安芭大為生氣。Christi引述安芭曾向尊尼說：「佢哋（品牌）點解想同你合作？佢哋講求格調同風格，而你就冇風格。」曾為尊尼做管理工作的Christi於庭上亦表示每次夫婦到外遊時都會預留多間酒店房，作為他們爭吵後尊尼分房瞓。

而尊尼姊被安芭的代表律師問及他的吸毒問題，律師向她提供於2014年2月她發給尊尼的手機短訊內容。當時她要求尊尼停止飲酒、吸食可卡因及藥丸。尊尼姊表示自己忘記發出相關短訊。此外，尊尼姊亦自爆他們的母親經常在精神上及肉體上虐待他們，不過尊尼從未打母親，每次他只會離開房間。