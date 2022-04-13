大家樂集團啟動首個食物援助計劃「大家開飯」

【營業資訊】嚴峻的疫情為各行各業帶來強烈衝擊，不少基層人士生計受到嚴重影響大家樂集團有限公司宣布啟動「大家開飯」食物援助計劃，並邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴甄選其網絡下的合資格人士接受資助，每人獲援助金額為港幣4,000元，首年資助總額達港幣1,200萬元。

「大家開飯」為大家樂集團首個食物援助計劃，旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，每位合資格人士可於八星期內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，每人獲援助金額為港幣4,000元。計劃將於今年5月至來年2月分五階段提供資助，連同早前 與鄰舍輔導會合作完成的試行階段，總受惠人數達3,000人，首年資助總額達港幣1,200萬元。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷 表示：「大家樂集團一直致力善用資源和分店網絡，在社區創造共享價值。面對疫情所帶來的種種挑戰，我們應當出一分力，為基層提供適切支援，相信連續八星期的食物援助可即時減輕受助人的經濟壓力。在餐款選擇方面我們亦提供彈性安排，讓他們自由選擇心儀食品。集團亦會同時研究進一步拓展『大家開飯』項目規模，未來會讓公眾參與認購飯餐，並擴大受眾層面，邀請不同社福機構參與，集合各方力量以幫助更多有需要人士，為社區創造更大價值。」

鄰舍輔導會主席嚴元浩感謝大家樂集團慷慨資助：「第五波疫情導致不少基層人士失業或就業不足，經濟更見困難。然而，疫情對基層家庭生計所構成的影響估計仍未完全反映。大家樂集團分階段推出『大家開飯』計劃可以為不同時期遇到困難的服務使用者提供支援，解決他們的基本需要外，亦能大幅紓緩他們沉重的經濟壓力。」