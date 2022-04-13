笑臉時裝配飾　散播歡樂氣氛

每隔一段時間都會見到街頭潮牌印上超大個黃色笑臉，給人一種充滿童心的溫暖感覺，不少時尚Icon都會穿上以表示自己緊貼潮流。究竟這個笑臉圖案有甚麽來頭，可以長青大熱至今呢？原來早在1972年的《法國晚報》上，這個圖案就以象徵好消息而誕生，自此之後就不斷和不同潮牌合作，打響了笑臉Logo的知名度。今次適逢笑臉Logo 50周年，法國服飾品牌Aigle與Smiley首次合作，共同打造表達樂觀正面態度的法式時尚服飾。

香港別注版T恤

服飾品牌今次推出笑臉圖案系列的香港特別版，慶祝在香港開幕25周年。最獨特的是設計出兩款法國經典條紋的混棉T恤，胸口繡上笑臉圖案，背面有聯乘系列Logo，更印上「HONG KONG」字眼。T恤有防UV及抗菌功能，能夠全日保持舒適清爽，絕對是春夏衣櫃必備單品。除此之外，還有一系列50周年系列聯乘單品，當中的外套、連帽衫和T恤都是由再生物料打造，非常值得入手！阿正與Jeffrey這一對拍檔在節目上有幾搞笑，相信大家都很清楚，今次由他們演繹港版笑臉圖案服飾就最適合不過！

限量版手工製橡膠靴

除服飾外，也同步推出限量版橡膠靴系列。眾所周知，橡膠靴一直是Aigle的標誌性產品。今回與Smiley合作，也特別結合雙方元素，採用法國街頭塗鴉藝術家Mr. A（André Saraiva）為Smiley設計的50周年紀念標誌圖案，再配上優質物料打造舒適防水靴。系列備有女裝及童裝款式，時尚中不失童趣風格。

同場加映：Smiley設計師品牌服飾

作為街頭潮流的標誌，Smiley又點止同一個牌子聯名？設計師品牌Raf Simons以品牌50周年為靈感打造出Hoodie、外套、短款冷衫等一系列的產品。尤其是Hoodie非常獨特，帽繩為一黃一黑，超大的黃色笑臉印在黑色底布上，細節處有RS標誌。除此之外，手袋品牌VOVAROVA也有跟Smiley合作推出一系列袋款，當中的電腦袋款更以刺繡工藝在袋面繡出多個笑臉，細節處使用笑臉拉鏈，使用時可感到歡樂無處不在。