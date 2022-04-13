【咁勁冇人講】復活節兔　競賽大暴走

復活節紀念耶穌受難，並死後復活，但何解又關兔仔事？原來在西歐文化中，野兔代表回春，新生命誕生，亦是送復活蛋的使者，所以今天就有復活兔出現了。早於80年代初，瑞典已開始流行「兔子障礙賽」，在2015年的復活節，德國家電銷售商Media Markt更炮製了一場別開生面的兔子賽跑比賽，不但把兔子選手都當作運動明星宣傳，賽果更有機會為顧客賺取回贈，成功刺激消費。

復活兔都愛運動？

不過小小兔子，是否真適合如此劇烈的運動？今次請來香港兔友協會幹事會成員Yvonne Tung，給大家講解：「兔子是需要運動的，因為跑和跳可促進牠們的腸臟蠕動，身心也更健康。兔子從中世紀開始被歐洲人馴養，由穴兔變成家兔，會挖地會跑跳，才符合牠天然的基因。」但Yvonne不建議把互不相熟的兔子放一起，因為兔子是地域性動物，陌生兔子之間有機會打架流血，繩圈也有機會牠扯傷牠。

小童不宜照顧兔子？

家長偶爾也想送兔子給子女作禮物，想讓他們照顧兔子，但原來並不恰當，Yvonne解釋：「首先要考慮你小朋友的自理能力究竟有多高？而且兔子表面雖可愛，但其實香港兔友協會內，每位義工都有被兔子咬過抓過，作為孩子父母，能否接受孩子每天都被抓或咬傷流血？」 另外兔子是很脆弱的動物，牠跑很快卻骨頭脆弱，小朋友捉牠抱牠，會很易弄傷牠。

棄養兔子問題嚴重？

香港人棄養兔子同樣嚴重，很多人養兔沒考慮清楚，當飼養熱情漸漸過去，便嫌照顧兔子麻煩，Yvonne：「現在甚至多了情況，是兔子養到中年多了病痛，每月竟要花5位數字醫療費，主人才驚覺自己負擔不起，想放棄兔子；然而我們最近也多了因移民而想棄養兔仔的查詢，我想藉此呼籲大家，世界很多國家亦可讓兔子移民，希望大家待牠像你家人一樣，可帶牠一起到新地方生活。」

世界各種慶復活節方式

復活兔只是復活節其中一個象徵，世界各國過復活節方式，其實尚有千百種，以下這些復活節傳統，你可有聽聞？

西班牙．聖周遊行

在西班牙各地舉行的聖周遊行，規模特別盛大，在受難日當天，懺悔者人們會扛起重逾千斤聖轎艱苦前行，體驗耶穌受難過程，部分更會穿上各色長袍、頭戴尖帽蒙面遊行，以表達懺悔、死亡、希望等情感，但感覺也頗詭異。

美國．白宮滾蛋

在復活節滾彩蛋，在美國是年度大事，每年美國總統都會與民同樂，廣邀國民一家大小來到白宮草坪上進行滾蛋，規則簡單，就是拿着長柄的勺子，推動雞蛋鬥快滾動，當然滾的是熟蛋，生雞蛋還是留給火鍋時才「滾」吧。

中歐．潑水鞭打

位於中歐的捷克和斯洛伐克，當地傳統慶祝復活節方式非常特別，就是「潑水」和「鞭打」女人。每年復活節，當地女士們都會留家準備食物 ，而男親友就趁機「探訪」時給她們潑冷水，甚至用鞭子鞭打她們，很變態吧？其實這有驅除病魔寓意，是給她們健康和青春，難怪被欺凌都笑逐顏開。

德國．燃燒篝火

復活節代表冬去春來、萬象更新，而光明是一大象徵，所以德國人也有復活節燃燒篝火的傳統，有驅走惡靈和冬寒的寓意！不過德國人都有復活節「彩蛋樹」傳統，會把彩蛋串掛樹上，亦會視兔如復活節吉祥物。