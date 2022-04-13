【簡潔生活學】重複購買　真的有需要嗎？

消費券2022上周推出，很多人已第一時間「豪使」，由於現階段無晚市堂食，錢都花在生活用品或電子商品上，在不少商家推出優惠促銷之際，消費者很容易跌入購物陷阱，因一時衝動，亂買一些不合用或不需要的東西。

說起購物，有些物品很多女士會「買不停」但使用率低，最容易成為囤積物品，以下幾項會否也在你的列表之中呢？

環保袋

出外購物時卻忘了帶購物袋，很多女士寧願花費幾十元，甚至幾百元買一個環保袋也不要膠，一來環保袋較膠袋實用，二來也較漂亮，亦因此環保袋愈買愈多，家中起碼有十多個。為避免忘記攜帶，建議常備一個在手袋，又或是掛一個在近門口處，以作提醒。

文具

文具是會買上癮，認識不少文具控，他們會覺得這個是必需品，價錢又不太貴，但之後會發現有很多相同款式的筆或記事簿，有時貪新鮮甚至乎因設計特別又再花錢買，實際上用來「觀賞」多於使用。其實現在大部分時間都用手機或電腦記事，即使喜歡文具也要定下數量，萬一買過量，不妨割愛轉送仍然在學的小朋友或有需要的朋友作禮物吧。

水樽

塑膠水樽、不銹鋼水樽，最初可能因為環保而買，後來發現，有需要保溫保冷，又或是發現水樽太重、容量太少，又再添置，再發展下去，就是款式可愛、容易襯衫、限量版等等，又再去買新的。一個人可能會有10個水樽，但用途都是一樣，選擇清楚自己需要，否則只是佔用儲物空間。

咖啡杯

通常每個人只需要一個咖啡杯，但往往因為贈品、限量版、朋友送贈，令咖啡杯數量遞增，比起水樽，基本上一隻都已經足夠。

潤手膏

不同香味、包裝，加上價錢不貴都容易刺激女性購買欲，加上又是節日禮物熱選，家中自然會儲下大量潤手霜，其實潤手霜也會過期的，簡單一點，在家中可以用大支裝，一支輕便裝方便跟身，再加多一支存貨其實也很足夠了。

香水

很多女孩子貪靚貪新鮮，很多時買了新香水，用一兩次之後，就會長期放在角落，直至香味消失，其實揀一支自己喜歡的香味，這個便最能代表你，反而經常轉不同香氣，缺乏個性，可以考慮分開日常用的淡香水（Eau de Toilette）或出席重要場合才使用的香精（Parfums），這樣便不會亂買過多香水了。

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Profile：Kitty Wong

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