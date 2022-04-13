高速變幻球Stratosfera　橫行海陸空

現今的交通工具大致分為海、陸、空3類，但隨着科技不斷進步，加上設計師的無限想像，三者之間的界線已逐漸被打破！像著名設計工作室Lazzarini Design Studio研發的「Stratosfera」，就是一款三棲設計的代步工具，可按主人需要變變變，既可於水陸行駛，還可於天際遨翔呢！

碳纖維球形機身

以超輕碳纖維打造的「Stratosfera」，是意大利設計師Pierpaolo Lazzarini的傑作，外形獨特，不似一艘船，卻可在海中航行，亦不似一架飛機，但可以飛上天空。機身呈球狀的它，直徑為1.65米，最多可容納兩個人，有點像日本動漫《龍珠Z》女主角莊子（Bulma）乘坐的宇宙飛船。乘客可以從前方的滑動玻璃或頂部進入機身，關上門後，透明的擋風玻璃會變成顯示器，提供航行路線和各種信息。另外，兩個座位中間設有駕駛儀器，操作簡易，可讓乘客體驗到上天下海的駕駛樂趣。

多功能主體設計

性能方面，水上航行模式稱為「Stratosfera Acquatica」，依靠安裝在底部的可伸縮水翼來實現巡航，並配備兩部150hp電動噴氣發動機及電池組，最高航速可達30節；另設有自平衡系統，駕駛時可調整機身的傾斜度，加強航行的穩定性。當它變成空中飛行模式「Stratosfera Volatile」，則可透過兩個方法升空，其一是變身eVTOL，以兩部電動發動機驅動機身上方的8個反向旋轉螺旋槳，飛行速度預計可達250至300公里/小時，飛行時間約為1小時，其二是連接一個覆蓋了太陽能電池板的氣球。另外，「Stratosfera」可於陸地行駛，而設計團隊更努力研究其化身潛艇及雪地車的可能性。

規格表

直徑：1.65米

載客人數：2人

引擎：150hp電動噴氣發動機 × 2 /電動發動機 × 2

飛行速度：250至300公里/小時

航海速度：最高30節