Chill正特色下午茶

消費券在手，銀包鬆動了，自然想對自己及身邊人好一點、食好啲，如果想趁機來個午後「出走」兼Chill一Chill，酒店下午茶或許係唔錯嘅選擇，今日介紹幾間新推下午茶畀大家慢慢揀！

和式滋味

沙田帝都酒店櫻田日本餐廳由即日起至7月31日（指定日子除外）嘅星期六、日及公眾假期推出「乳龍蝦刺身．櫻花午後喫茶」（兩位用）。主角之一嘅乳龍蝦，實為體形較為細小嘅龍蝦品種，肉質嫩滑彈牙，鮮味突出，下午茶就有原隻乳龍蝦刺身，還有牡丹海老明太子壽司、唐揚櫻花海老丸和海老甘薯沙律鹹點，而甜點就以櫻花為主題，包括櫻花水信玄餅、櫻花草莓慕絲、櫻花馬卡龍等，隨餐附送兩杯即磨咖啡或柚子茶，又可以優惠價柯打一支Clarence Hill氣酒，品嘗各款主題甜品配搭海老鹹點，帶來鮮甜交織嘅和式悸動滋味。

草莓誘惑

喜歡士多啤梨嘅就千祈咪錯過香港港麗酒店樂聚廊、於即日至5月31日期間推出嘅「盎然春日下午茶」（兩位用），由酒店行政總廚李文祺師傅聯同糕餅主廚David Puig Zaragoza與樂聚廊團隊，以時令士多啤梨炮製出一系列精緻粉紅鹹甜美點。當中包括士多啤梨卷蛋、以鮮紅士多啤梨片裝飾嘅香檸芝士撻、西西里開心果伴草莓朱古力慕斯、士多啤梨卡布里，還有以士多啤梨紅酒果醬提味嘅火雞火腿芝士三文治、牛肝菌火腿燉肉泡芙、桃紅色馬卡龍、香酥番茄橄欖派等，隨下午茶附送以新鮮士多啤梨、自家製薄荷梳打水、青檸及薄荷調成嘅無酒精士多啤梨莫希托（Mojito），特飲以外，亦可點選各式咖啡及茗茶來享用，感受春日美點新味。

抹茶飄香

如果想念日本抹茶滋味，大可以到奕居Salisterra品嘗最新推出嘅抹茶主題下午茶，餐廳與Matchali合作，由即日至5月29日推出全新英式下午茶，以抹茶為主角，帶來迷你抹茶橘子冬甩、抹茶焦香芝士蛋糕、焙茶檸檬香梨撻、黑芝麻抹茶紅豆泡芙及抹茶法式焦糖蛋糕；還有餐廳經典嘅香提英式鬆餅，充滿牛油香，搭配濃厚抹茶牛油忌廉及柚子杧果醬，香氣馥郁。此外，品嘗下午茶更可以即選配人手拂製嘅抹茶拿鐵及焙茶拿鐵，又或額外付費品嘗抹茶雞尾酒，包括帶濃厚朱古力泡沫嘅Matcha Grasshopper或清爽輕盈嘅Matcha Gin Tonic，別有風味。