激平手機來襲！消費券無慮人手？

新一輪消費券正式派發，雖則有成五千蚊買到唔少中高檔手機，但疫情下都係留多個錢傍身較好。手機廠亦貼心，不約而同在這時加推入門新型號，即刻睇睇！

三天續航

Nokia G21早於年初CES 2022發表，港行近日終於賣街。此機由堅韌的聚碳酸酯製成，採用符合人體工學的孤線設計，在暗紋機背配合下，吮手而不易滑落。6.5吋屏幕為同系首配90Hz刷新率，雖未達電競水平，但撥頁和觸控都有流暢感覺。相機由5,000萬像素主鏡、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭組成，前置8MP鏡頭更支援口罩解鎖，為業界首部。續航力長達三天，並支援18W快充。

CP值高

Redmi 10C搭載Snapdragon 680八核心處理器、6.71吋DotDrop大屏幕及5,000mAh電池，主鏡頭更高達5,000萬像素，又有200萬像素景深鏡頭及500萬像素前置鏡頭，加上後置式指紋辨識器及AI人臉解鎖，規格齊全CP值高。另外它是少數仍提供3.5mm插孔的智能手機，方便接駁舊耳機。

專業拍攝

Samsung Galaxy M33 5G配備特大6.6吋TFT LCD屏幕，同時支援120Hz屏幕刷新率，配合5,000mAh電池容量及25W超快速充電，令預算不足都有上佳觀影體驗。四鏡頭配置包括5,000萬像素主攝、500萬像素超廣角、200萬像素景深及200萬像素微距，提供一攝多拍、慢動作、實時美圖等進階拍攝功能。手機同時支援5G連接，兼容高達1TB的 microSD卡。