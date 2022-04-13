側田載譽歸來：現在才開始我真正的音樂路程

歌手側田闊別香港樂壇兩年，相隔5年後推出全新廣東數碼專輯《love songs from dreams》，10首新歌以「情」字貫穿，創作靈感源自側田的夢境，甚或是他於夢中聽到的旋律，作品都帶着一點隨性感。他說：「其中一些旋律來自我的夢境，因為在我的創作過程中，我的大腦並沒有停止工作。在我的夢中和我的潛意識裏，我的創作沒有限制。」近年對好多人來說都是艱難的時期，人與人之間的距離亦變得遙遠，正因為此，側田更深切感受到「愛情」、「親情」及「友情」的可貴，於是希望透過音樂抒發所想，與聽眾一起分享。側田一直認為自己不擅長於當唱片監製，擔心作品沒有新突破，才久未有推出新專輯，對於今次專輯卻很是滿意，更溫馨提示樂迷順序聽歌會有更佳的體驗。側田稱：「現在才開始我真正的音樂路程，更珍貴的是，我領會到成果不是最重要的，20、30年後再聽這隻碟，我會聽到回憶和過程。感謝共同監製的 Dough-Boy，感謝所有參與的音樂人，你們給了這隻碟生命。」

側田一向拿手的慢板情歌，包括早前已率先推出的《第一秒 (feat. Ted Lo)》，還有《Last Dance (側田 x Dough-Boy)》、《愛這個字》及《窮 L 情歌》。其中刻劃友情的代表作《老伙記 (feat. Eric Kwok) 》是側田與老友Eric Kwok合力打造，描述兄弟間的無形默契和相處點滴。側田表示：「這首歌是全St Paul's co-Ed 校友作品，在製作歌曲的過程中，我從Eric身上學到很多東西，像大師班一樣，這是一聽到歌曲便會想起的事。我發現人愈大，朋友便愈少，不過剩下的『老伙記』就算各有各忙碌，不時常聯繫，碰面時總會像從前一樣無所不談，隨時願意為對方作最強後盾。 」而《老伙記》的MV他就找來一班好朋友、工作夥伴、粉絲和親人一起拍攝，包括Eric Kwok、Dough-Boy和JNYbeatz等，大晒溫情。