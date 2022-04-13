關嘉敏曬傷似燒豬　唔錫身掛住行山影靚相　

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）近日原本打算嘗試挑戰行城門水塘，可惜出發前一日發生一死一傷意外，所以朋友有啲驚臨時改變行難度較低嘅行山地點龍脊。不過Carman掛住行山影靚相，曬傷周身骨痛，真係慘慘豬！

事緣當日Carman同朋友相約一起出發，到達山頂時正值中午12點。由於山頂嘅景觀優美，Carman即時搵地方好好欣賞眼前美景順便打卡，但係百密一疏，以為太陽伯伯好溫柔，點知只係片刻就「中伏」。Carman着背心膊頭全部曬傷:「我冇諗過咁曬，只係一陣間就曬傷晒，着衫痛，沖涼仲痛，紅到好似燒豬，唔可以搽蘆薈，而係要搽燙傷膏至得。」

Carman不惜代價喺瞓喺山邊影相表示：「嗰個位係好安全。其實睇就好斜咁，其實只係影相嗰位朋友攞咗個好角色，嗰度只係微斜，同埋我試過喺安全先瞓喺度影相。」她補充自己所在嘅位置再落啲就好危險，Carman話：「因為冇手套同繩，所以唔敢行落去，但都見到啲朋友仔落咗下面影相。」

Carman有「行山控」之稱，溫馨提醒各位行山真係要小心，如要爬山記得帶用具：「要戴手套，繩，爬山鞋都好重要，要着個鞋底冇磨蝕嘅爬山鞋，因為啲山好多沙石，如果着普通運動鞋易跌、跣同扭親，仲有我發覺爬山背囊好重要，可以減輕重量，當然都唔好帶咁多嘢去爬山，因為負重時會易跣落山。」此外，Carman仲提醒行山者勿貪快而行捷徑：「政府封咗嗰嘅路，其實係未經葺過，好有危險性，沙石又較多，又冇嘢扶，如果唔係專業或成日行，真係好易發生意外，所以要盡量避免。」