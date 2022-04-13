和泉芳怜　冠軍級美少女

做人覺得迷失，可能同冇目標有關，解決方法梗係靠自己啦！至於迷失於日本寫真界當中，唔知欣賞邊位女優好？不妨追捧選美活動嘅冠軍嚟睇，好似和泉芳怜呢位可人兒就係冠軍級女優喇！

可愛E神

雖然出道有番咁上下日子嘅寫真女優，往往醞釀出迷人風韻同魅力，但係大部分男人都鍾情十八歲卜卜脆嘅美少女寫真妹，而今日同大家見面嘅和泉芳怜就剛剛踏入18歲喇！

芳怜認真係人如其名，正值芳年華月之期，青春可愛，面上嘅可愛萌味令人心曠神怡，無邪氣嘅笑容更加令男人為之融化。而佢同其他年紀相若嘅寫真女優嘅分別，除咗樣子更吸引，身材亦凹凸有致，心口對E奶夠晒睇頭，而且質感極富彈性，加上一身美肌鮮嫩緊緻而光滑，令呢副嘅胴體更加誘人。

雙線發展

芳怜自小就好鍾意AKB48，亦好想可以學似佢哋咁能夠喺廣大觀眾眼前載歌載舞，2015年佢就決心下定目標向呢個方向進發，亦畀佢成功加入美少女組合「bee school」。不過唔知係咪腳頭唔好，組合喺佢加入之後半年就解散，好彩阿妹冇失去信心，仲走去參加「第8屆東寶灰姑娘」選拔賽，出線之後就被安排加入組合PiXMiX至今。

站穩舞台之後，就開始拍寫真，更加喺選美活動「Miss Magazine 2021 Grand Prix」奪得冠軍寶座！現時芳怜一邊做歌手一邊做寫真女優，短期目標就係推出實體寫真集喇！除此之外，佢仲想做埋聲優，希望可以充分發揮自己甜美嘅聲線，咁祝阿妹可以如願以償啦！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-34

從和泉芳怜嘅社交網當中，除咗可以睇到佢同PiXMiX嘅隊友登台嘅消息，亦可以欣賞到佢嘅性感寫真照，唔單止大飽眼福，感覺仲相當自愈。