【獨家有片】方力申施襲證據確鑿　咪神胡美貽當場暈低

方力申玩出禍！日前他與「無綫咪神」胡美貽拍攝節目，期間發生意外，女方撞穿頭需送院縫16針。有指意外源頭是小方貪玩，但胡美貽否認。不過胡美貽受傷絕密片段曝光，見拿着「鬼口水」的小方向女方鬧着玩「施襲」，胡美貽閃避時撞穿頭，未幾不支暈倒，明顯「兇手」就是小方！

擁34E豐滿上圍、曾參選港姐的胡美貽（Nicole）憑節目《3日2夜》升呢「無綫咪神」。日前她與方力申、郭偉亮等拍攝J2台新節目，期間發生意外，女方撞穿頭更一度暈倒，額頭傷口長達數吋，需送院縫16針！事後有讀者爆料指此事與小方有關，但Nicole否認此事，只表示傷口很痛，需要時間復原。

「我會唔會傻咗㗎」

不過今日（13日）Nicole受傷絕密片段終極曝光！有讀者提供兩段黑白短片力證，小方與工作人員等待拍攝時，他把玩手上的「鬼口水」，期間Nicole在小方身邊經過，男方即貪玩上前欲將「鬼口水」放在女方頭上，Nicole立即閃開，但小方未有罷休，並再次出擊，Nicole再度閃避，期間更撼親個頭，即痛苦掩着額頭及瘋狂彈跳，小方才知自己玩出禍，欲伸手觸摸女方額部察看傷勢，Nicole即擰頭叫他不要摸，之後更暈倒地上，一眾工作人員即上前幫手。

另一條短片是Nicole送院前的片段，見她甦醒後坐在地上，被工作人員按着頭部傷口，現場有人表示要送她到急症室，不過她非常冷靜，向着鏡頭笑言：「我會唔會傻咗㗎？梗係唔會，我平時都夠傻。」而小方叫工作人員按實女方傷口，Nicole則問是否要站起來，小方着她「坐喺度先。」短片就此完結。

食止痛藥 擔心破相

整宗意外明顯是小方貪玩惹禍，但Nicole為保護對方，沒有說出真相，還將意外「攬上身」自認論盡：「係我自己整親，一撞落去已經暈咗，之後都唔知發生乜嘢事。」據知，現於家中休養的她擔心破相，要食藥止痛。雖然黑到爆，但幸好有胡媽媽越洋送上花束鼓勵打氣。至於「罪魁禍首」小方未有回覆。

現年28歲的Nicole出身富貴之家，其父從商，母親是做醫生，不過她自食其力，早年與朋友合資逾700萬在馬來西亞買下30畝榴槤地，並開設多間甜品店，被封「榴槤女王」！而Nicole男友Reeve亦相當有米，2020年6月被爆與從事餐飲、金融及外國地產生意，曾以3.3億出售持貨70年的旺角單幢物業。