喺大家嘅印象中，泰國妹都係皮膚黝黑，事實上好多泰國網紅都係肌膚白晳，好似剝殼雞蛋一樣，而且五官標致，最重要係佢哋嘅身材索到爆，其中就有呢位被喻為仙氣十足嘅泰國網紅Shaya。

火辣養眼

如果社交平台有幾十萬粉絲，就能夠稱為網紅嘅話，咁Shaya絕對係真網紅，事關佢嘅粉絲人數坐擁超過145萬，相當厲害，呢啲咪叫做人氣囉！

不過，大家咪以為佢嘅粉絲人數係造假，只要睇吓佢社交平台嘅性感照，就會明白點解咁多人，願意自動自覺成為佢嘅粉絲，先唔講佢超吸睛嘅身材，單係出塵脫俗嘅美貌，名副其實係仙氣十足，咁索嘅樣貌其實唔使點露肉，已經夠晒養眼啦！而最令男人興奮及最令女士妒忌嘅，係佢唔單止又靚女又有仙氣，身材仲要有前有後勁火辣，胸前一對巨乳分量十足，而且肌膚又白又滑，十足剝殼雞蛋咁，真係好吸引呀！

坦承改造

講到呢度，相信有人會話：「唓，睇佢個樣應該係整過㗎啦！」咁又真係冇講錯喎，Shaya坦言自己曾經過後天加工，而佢亦一啲都唔介意畀人知道，早前仲喺社交平台分享胸部升Cup嘅心得，仲同粉絲討論做得好唔好添！阿妹咁坦白又咁公開自己嘅改造過程，值得一讚，難怪粉絲亦唔介意佢嘅外形係咪經過加工，最緊要係愈嚟愈靚就足夠啦！

既然粉絲熱愛，而Shaya又唔介意性感演繹，故此佢實行以火辣身材吸金，早前更開設Onlyfans頻道，實行同會員分享佢嘅超性感相，真係識搵銀！不過話說回來，每當見到仙氣十足嘅佢，擺出邪念十足嘅甫士，嗰種反差感又真係幾令人興奮！

Shaya嘅網名叫shaya.lor，有逾1,400個貼文，超過145萬粉絲，足見人氣高企，當中除咗睇到好多佢嘅性感火辣照，大騷索爆身材外，亦會分享佢嘅生活點滴，例如同好姊妹去歎High Tea，相當寫意。