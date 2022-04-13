蘇曉彤王子奇再查案 「奇彤CP」拍住上再現光芒

內地小生王子奇與女星蘇曉彤被傳再次合作，不少劇迷高呼叫好！劇集剛低調開鏡已傳出定檔日期，二人今次走出古裝世界變回現代人，拍住上查案。

王子奇與蘇曉彤主演的內地網劇《機智女法醫》（內地名《御賜小仵作》）當初以「刀仔鋸大樹」形式拍板開鏡，劇組起用當時知名度低的演員包括兩位主角，想不到該劇於內地上架後突然爆紅，影視平台評分更高達8.2，一眾網民對「奇彤CP」非常受落，搞到去年王子奇被踢爆拍拖，即有粉絲揚言要「脫粉」報復！

低成本網劇

外界一直期待2人再次合作，近日終傳出好消息，他們合演的時裝警匪劇《黑白密碼》已低調開鏡。雖然相關拍攝花絮仍未曝光，但網上瘋傳依然是低成本製作的網劇，拍攝期只有60天，題材改編自同名小說，講述臥底警察「淦天雷」長達10餘年游走灰色地帶，於重創復甦後重啟一宗被遺忘8年的懸案，他再度深入虎穴，依靠一段遺失的記憶與犯罪集團角力。

劇情緊張刺激，加上「奇彤CP」由古裝走到現代，放下驗屍工具查案，令不少戲迷相當期待。已有內地影視平台宣布《黑》劇安排於明年上架。另外，《機》劇安排在無綫翡翠台播放已接近尾聲，劇情突然出現大逆轉，「Big Boss」竟是潛服在「蕭謹瑜」王子奇身邊多年的人，最終邪不能勝正大團圓結局，大快人心。