【是日通勝】

農曆三月十四

壬寅年 甲辰月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：訂婚、立約、交易

忌：動土、會友、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、16、33、47

幸運顏色：灰

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢中規中矩，既沒有驚喜，也沒有麻煩。

金牛座：為事業發展創造有利條件，努力不會白費。

雙子座：易帶着情緒工作，發牢騷前要想清楚後果。

巨蟹座：很多事要親力親為，多點耐性可笑到最後！

獅子座：愛情運稍遜，有可能因表錯情而招惹爛桃花。

處女座：要理性看待別人的批評，淺橙色有助開運。

天秤座：長輩的意見不能輕視，否則會讓你嘗到苦頭。

天蠍座：站起來做運動，可帶來好心情，別坐着不動。

人馬座：易惹是非，無論做甚麼都被針對，心情不爽。

山羊座：人氣一般，不適宜出面洽談公事，收效甚微！

水瓶座：說話要慎重，口不擇言會令你變得不受歡迎。

雙魚座：有些事要親自處理，多用咖啡色對你有幫助！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）兔 易破財

鼠：心情壓抑，做事心不在焉，易犯錯撞板。

牛：有令人羨慕的好運氣，容易獲貴人提攜。

虎：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

兔：是日沖煞，財運稍遜，投資易因小失大。

龍：順風順水，生活無憂，可享受悠閒時光。

蛇：心情舒暢，渾身正能量，做事得心應手。

馬：運勢不錯，謀事踏實盡責，易交出佳績。

羊：獲貴人力撐，有機會在職場上脫穎而出。

猴：心平氣和，可以靜心處理一些棘手問題。

雞：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

狗：負能量急升，做事消極，效率受到拖累。

豬：人緣極佳，就算犯了錯仍能獲別人包容。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

兩儀四象的十二長生訣

太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。大家非常熟悉，兩儀就是陰陽，太陽照射地球，在二十四節氣的升降，就是陰極而陽生，陽極而陰生，這是個永恒不變的生旺死絕過程。

兩儀化四象，四象是指，太陽夏火，太陰冬水，少陽春木，少陰秋金。也有其十二個生旺死絕過程。這十二個生長過程，是用十二個地支來表示，十二地支就是十二個月，也是易經十二個消息卦的陰陽升降過程。

四象有其各自的十二個過程，其過程由：長生、沐浴、冠帶、臨官、帝旺、衰、病、死、墓、絕、胎、養，這十二個名詞來代表其周期。以人簡單表達，長生是人剛剛由母親出生來到世上，沐浴脫胎之血，成年禮的冠帶，人到盛年的臨官可以生仔，到人生最頂旺之後，人老衰退多病而死，死後入墓而絕迹人世，再投胎到十個月養孕，再出生這十二個周期。

玄學術數是用這個思維方式，春夏秋冬，冬去必然是春來，日出日落，這就是自然的現象，也是永恒不變的周期，時間就是不斷流轉，周期就在時間上變化，推演到人事物，都有這個周期可以預測的。