醫療費昂貴冒險出關！李施嬅備戰新戲抱病趕復工

藝人李施嬅因眼疾要停工醫病，曾揚言醫療費不菲的她，日前被發現偷偷外出為工作試衫，只見她明顯左眼出事，大細眼情況頗為嚴重，不過她依然勇敢面對。她目前正服用類固醇暫不懷孕，慶幸未婚夫一直在身邊給予支持。

李施嬅早前自揭免疫系統出問題，影響雙眼無奈停工，亦未能現身宣傳主演的無綫劇集《金宵大廈2》。據知，整個療程的醫藥費頗昂貴，她笑說手停口停，希望盡快可以後復工。由於她6月要為電影開工，日前都要冒險出關往試衫。當日下午2時許，她獨自駕車離開寓所，直駛前往中環的商場，泊車後先坐於車內撳電話，及至一名女友人前來會合，2人才雙雙步往搭𨋢。

休養多時反消瘦

戴上鴨舌帽的施嬅下車時，甫見記者在場即一臉愕然，定神後才微笑打招呼。雖然閉關休養多時，卻見她消瘦不少，大細眼情況依然明顯，左眼皮浮腫凸出，幸好精神亦算不錯，問到她接受治療後病情有否好轉？她說：「OK啦，依家好番啲喇，應該會愈嚟愈好。（幾時出番嚟做宣傳？）都要等隻眼好番晒先得。（老公係咪好擔心你？）都OK啦，佢已經慣咗啦！」問她是否前往睇醫生，她說：「唔係，我要去試衫。」說罷便匆匆步入該處的百貨公司，逗留兩個多小時才離開。

與陳山聰鴛鴦浴

此外，施嬅於《金宵2》中出浴戲多多，繼她自己浸浴及與趙希洛雙雙出浴戲份後，前晚一集她第3度出浴吸睛，與陳山聰鴛鴦戲水，場面香艷。