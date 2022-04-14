陳嘉倩拍劇壓力大失眠　阿Dee救美失敗被打到「趴街」

男子組合ERROR成員何啟華（Dee）與陳嘉倩近期忙於為ViuTV新劇《心靈師》拍攝，飾演精神病患者的阿Dee，於劇中為救嘉倩而被打到多次瞓地，無論戲路與體力都甚具挑戰。而嘉倩則坦言今次角色與她最相似的地方就是大家也經常失眠。

阿Dee與陳嘉倩及歌手劉蘊晴（Rachel）早前為李璨琛監製的新劇《心靈師》於羅便臣道開工，場口講述阿Dee上演一幕英雄救美，從壞人手中拯救嘉倩，結果被打到「趴街」。他受訪時指今次角色有多重人格，會隨住不同情況而召喚不同人格現身：「角色有8個人格，呢幕係講我召喚其中一個暴力人格出嚟救嘉倩。（演8個人格係咪好難？）最初都有擔心，有時同朋友食食吓飯會自言自語喺度練習，嚇到佢哋以為我黐咗！」他指很享受今次演出，相對要演8重人格，原來拍打戲才是最大挑戰：「我同導演講千祈唔好埋身對打，一係擸架生打，一係畀佢打，對面嗰個真係武指嚟㗎，同佢對打真係畀佢打死㗎，哈哈！」

被大讚厲害

於劇中飾演美妝KOL的嘉倩，坦言今次角色內心戲多，甚有挑戰性：「自己拍劇經驗唔多，都係第一次做呢類角色，加上衣着裝扮同我平時好唔同，不過同我都有相似地方，就係經常失眠。（拍劇壓力大瞓唔着？）自細已經唔係易瞓着嘅人。」她又大讚對手阿Dee演8重人格很厲害，指自己最多只可處理兩個人格。

至於處女拍劇便擔重戲份的Rachel，除了要演活角色外，更參與劇集主題曲創作部分：「好開心呀，我同導演講我識寫歌，我好快咁寫咗首畀佢，估唔到佢攞咗嚟做劇入面嘅歌，導演仲親自填詞添。」