「蜘蛛俠」索模女友大起底　曾與邊位男星拍過拖？

憑「蜘蛛俠」一角上位的美國男星安德魯加菲（Andrew Garfield）向來「多戀事」，幾年前曾因與女星愛瑪史東（E mma Stone）拍《蜘蛛俠》（The Amazing Spider-Man）系列而「假戲真做」拍拖。而去年安德魯又因與索模Alyssa Miller拖手行街被影而令戀情曝光！

不過他們一直將戀情保持低調，直至近期安德魯多次拖住女友出席各大小公開活動，其中包括早前舉行的奧斯卡。雖然早前有傳他們已分手，但Alyssa已貼合照否認情變。由於她已成為「蜘蛛俠女友」，眾傳媒就將她進行大起底！

現年32歲的Alyssa來自洛杉磯，從事模特兒已有10年多，而她同時亦是歌手。私生活方面，除了結過婚之外，原來她更曾經與另一《蜘蛛俠》（Spider-Man）男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）拍過拖6個月，直至2014年分手。

查實積向來都對圈中人情有獨鍾，除了與天后Taylor Swift拍過拖之外，他先後與女星Jessica Lowndes及《體育畫報》（Sports Illustrated）名模Emily DiDonato拍拖，但戀情均不長久。而現任女友Jeanne Cadieu亦是模特兒。